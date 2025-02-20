Вийшов переклад Нового Завіту сучасною українською мовою

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

Як зазначають священнослужителі, робота над цим текстом почалася ще 2012 року. Це видання покликане стати місточком для обʼєднання православних християн в Україні, що є одним із пріоритетів діяльності Ставропігії Вселенського Патріархату в Україні.

Переклад виданий з благословення Всесвятійшого Вселенського Патріарха Варфоломія. Об'єднавчий український переклад Нового Завіту був здійсненний з оригінальних текстів грецькою мовою. Це видання - не механічний переклад українською мовою з грецької, а велика багатолітня жива богословська дискусія і складна робота, щодо тлумачення священного тексту, що є дійсно унікальним явищем в історії українського православ’я.

"Це перше видання для всіх. Попередні видання розповсюджувалися тільки для священнослужителів і студентів духовних шкіл, оскільки вони були, можна сказати, спеціалізовані. Вони мали використовуватися саме для людей, які ведуть богослужіння", - зазначив єпископ Михаїл, Екзарх Вселенського Патріархату.

Робота над перекладом розпочалася, коли ініціативна група фахівців відчула потребу в якісному перекладі Нового Завіту українською мовою.

"Робота почалася, коли ініціативна група зрозуміла, що сучасній українській мові потрібні сучасні українські слова, і термінологія з цим поки що не справляється. Тому потрібно напрацьовувати термінологію. Але як же напрацювати термінологію окремо від Святого Письма? І було вирішено, що Святе Письмо має стати тією основою, з якою далі буде уніфікація термінів", - розповіла керівниця проєкту Марина Бурденя.

Це вже третє видання, здійснене Ставропігією Вселенського Патріархату в Україні у рамках проєкту Об’єднавчого українського перекладу, народжене у час повномасштабної російської агресії. Його видали збільшеним шрифтом для зручності користувачів. Завдяки зусиллям Ставропігії Вселенського Патріархату в Україні переклад був завершений та виданий. Це видання Нового Завіту буде поширюватися безкоштовно для всіх охочих.

"Цей переклад написаний сучасною українською мовою. Він не містить занадто діалектизмів, щоб сучасна людина могла прочитати, надихнутися і, скажімо так, навіть в instagram взяти якусь цитату про вічне. І це буде зрозуміло, це буде приємно, це буде класно. Він дуже зрозумілий і дуже доступний", - додала Бурденя.

