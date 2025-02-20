У Бердянську ліквідували так званого заступника голови окупаційної адміністрації Євгена Богданова

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Так, о 06:05 20 лютого на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий Renault Duster – авто вигоріло дотла.

Як пише ГУР, всередині машини перебував Богданов Сергій Юрійович – громадянин Росії, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська.

До його обов'язків входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

"Під час свого перебування на окупованих українських територіях Євген Богданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України", – наголосили в ГУР.

Чоловік народився 1970 року в місті Пікалево Ленінградської області РФ. До Бердянська він прибув одразу після захоплення міста російськими військами у 2022 році. На посаду в окупаційній адміністрації Богданова призначили за вказівкою російських спецслужб.