Прем'єр Литви Палуцкас пропонує США угоду щодо спільного розвитку оборонної промисловості
У той час як адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на тому, щоб Європейський Союз купував більше американської зброї, прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас вважає, що виробництво такої зброї може бути налагоджено в країнах Балтії
Про це пише LRT.
За словами Палуцкаса, Литва та інші країни Балтії були б готові спільно інвестувати у розвиток оборонної промисловості США в регіоні.
"Що стосується придбань, у нас є пропозиція і для США. Давайте разом займатись оборонною промисловістю. Відкривайте тут заводи", - сказав Палуцкас.
Він зазначив, що Балтійські країни "готові разом інвестувати в оборонну промисловість і гарантувати, що частина продукції буде одразу ж придбана для оборонних цілей, а частину можна буде експортувати".
"Як любить казати президент США, "давайте укладемо угоду", - додав прем’єр Литви.
- Раніше президент США Дональд Трамп висловив готовність дозволити європейським країнам купувати американську зброю для України.
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