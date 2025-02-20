Прем'єр Литви Палуцкас пропонує США угоду щодо спільного розвитку оборонної промисловості

Про це пише LRT.

За словами Палуцкаса, Литва та інші країни Балтії були б готові спільно інвестувати у розвиток оборонної промисловості США в регіоні.

"Що стосується придбань, у нас є пропозиція і для США. Давайте разом займатись оборонною промисловістю. Відкривайте тут заводи", - сказав Палуцкас.

Він зазначив, що Балтійські країни "готові разом інвестувати в оборонну промисловість і гарантувати, що частина продукції буде одразу ж придбана для оборонних цілей, а частину можна буде експортувати".

"Як любить казати президент США, "давайте укладемо угоду", - додав прем’єр Литви.