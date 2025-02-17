Трамп готовий дозволити Європі купувати американську зброю для України, – Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

Під час пресконференції у неділю, 16 лютого, Трамп підтвердив цю можливість, що може забезпечити Україні доступ до необхідної зброї залежно від змін в американській зовнішній політиці.

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"Чи реалізується цей сценарій - незрозуміло. З одного боку, Трамп наполягає на швидкому і остаточному припиненні бойових дій, просуваючи угоду, яка, ймовірно, зробить постійними деякі російські земельні здобутки. Але Трамп також тисне на Європу, щоб вона робила більший внесок у власну оборону, в тому числі в Україні", - зазначили у виданні.

Крім того, адміністрація Трампа закликала західних союзників купувати американську військову техніку та енергоресурси для зміцнення альянсу НАТО та підвищення безпеки в регіоні.