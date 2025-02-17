Україна і Європа будуть залучені до переговорів з РФ, - держсекретар США Рубіо

Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

За словами Рубіо, на цей момент немає жодного реального переговорного процесу.

"Усе, що ми маємо зараз – це дзвінок між Путіним і президентом Трампом, в якому обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту", - зазначив він.

Держсекретар підкреслив, що участь України є критично важливою, оскільки вона є безпосередньою жертвою російської агресії.

"Україна має бути долучена, тому що саме вони зазнали вторгнення, і європейці мають бути долучені, тому що вони також мають санкції проти Путіна і Росії, і вони також зробили свій внесок у ці зусилля. Ми просто ще не там. Ми дійсно не готові, але сподіваємося, що будемо готові, тому що ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася", - підсумував Рубіо.

Що передувало

14 лютого повідомлялося, що очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії на переговори щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.

Згодом з’явилася інформація, що Саудівська Аравія схвалила телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та висловила готовність прийняти їхній саміт на своїй території.

16 лютого перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що до Саудівської Аравії прибула українська урядова делегація. Найближчими днями заплановано десятки зустрічей, метою яких є підготовка візиту президента України Володимира Зеленського.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявив, що "наступні дні та тижні" визначать, чи готовий російський диктатор Володимир Путін піти на поступки заради припинення бойових дій.