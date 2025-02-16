Українська урядова делегація прибула до Саудівської Аравії: готують візит Зеленського

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко у Facebook.

За її словами, робочий візит української делегації почався з зустрічі з майже сотнею місцевих підприємців, під час якої було представлено проєкти в енергетиці, сільському господарстві та інфраструктурі. Окрім цього, українська команда презентувала масштабні проєкти у сфері державно-приватного партнерства і приватизаційні можливості загальним обсягом для інвестицій на пів мільярда доларів.

"У наступні дні матимемо десятки зустрічей, аби підготувати візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Зокрема готуємо підписання важливих економічних договорів із країнами регіону", - додала Свириденко.

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Також Свириденко зазначила, що Саудівська Аравія активно підтримує Україну. Так, держава вже спрямувала 500 мільйонів доларів на підтримку відновлення України.

"Я переконана, що ми маємо перспективи для ще активнішого залучення інвестицій з країн Близького Сходу. Сьогодні ми побачили значний інтерес передовсім до інфраструктурних проєктів, енергетичних, до пропозицій у сфері інновацій, агробізнесу, передовсім виробництві добрив, де Саудівська Аравія має експертизу", - наголосила Юлія Свириденко.

Вона також відмітила, що експорт до Саудівської Аравії зріс з 291 мільйона доларів у 2023 році до 368 мільйонів доларів у 2024-му.

"І ми очікуємо зростання й у цьому році. Ми ще не вийшли на довоєнні показники, але я маю надію, що зможемо цього досягти і такі бізнес-форуми цьому стоятимуть", - резюмувала Свириденко.