Єрмак: доки ми не напрацюємо план, зустрічей з росіянами не буде

Про це він написав у телеграм, підбиваючи підсумки двох днів конференції у Мюнхені.

"Українська делегація привезла в Німеччину мужність та стійкість української нації. І впевненість у завтрашньому дні, хоч ми і є країною, яка воює", - зазначив Єрмак.

Він розповів, що провів предметні розмови з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спецпредставником президента США з питань України та РФ Кітом Келлогом. За словами очільника ОП, Україна чітко визначила червоні лінії власних інтересів, а розмова про угоду щодо рідкісноземельних ресурсів буда наповнена конкретикою, хоч і потребує ще часу та ідей для доопрацювання.

"На кожній зустрічі й у кожному діалозі ми відстоювали лінію, що діалог про безпеку Європи не може бути без України та ЄС", - наголосив глава Офісу президента.

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Він також зазначив, що інформація про зустрічі представників України з росіянами - це фейк.

"Не було зустрічей і не плануються, поки ми не напрацюємо план. Президент чітко відповів на ці запитання. Ми говорили про гарантії безпеки. І президент чітко дав зрозуміти, що будь-яка угода, якщо вона буде ухвалена без України, ми її не приймемо. І в гарантіях безпеки нам потрібні США. Ми ніколи не ухвалимо рішень, які будуть проти українських інтересів. Переговори продовжуються", - зазначив Єрмак.

Також він розповів, що під час зустрічі з очільником МЗС Китаю нагадав про удар Росії по ЧАЕС, і наголосив, що Москва несе ядерну загрозу для світу.

"Попереду в нас нові етапи перемовин. І ми стоятимемо далі на ключових інтересах України - справедливий мир", - підкреслив очільник ОП.