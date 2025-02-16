Наступні дні та тижні засвідчать, чи готовий Путін піти на поступки, - держсекретар США Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що "наступні дні та тижні" визначать, чи готовий російський диктатор Володимир Путін піти на поступки заради припинення бойових дій
Про це він сказав в ефірі Face the Nation with Margaret Brennan, передає CBS News.
За словами Рубіо, Путін "висловив свою зацікавленість у мирі" під час розмови з Трампом, який, за його словами, чітко дав зрозуміти "своє бажання бачити завершення цього конфлікту таким чином, щоб він був тривалим і захищав український суверенітет".
Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Путін готовий вести переговори і йти на поступки заради припинення бойових дій, Рубіо сказав, що за закликом повинні слідувати дії, і що "наступні кілька тижнів і днів визначать, наскільки це серйозно чи ні".
"Один телефонний дзвінок не розв'яже таку складну війну, як ця. Але я можу вам сказати, що Дональд Трамп є єдиним лідером у світі, який потенційно може почати цей процес. Процес досягнення миру — це не одна зустріч. Ця війна триває деякий час. Це важко, це складно, це було криваво, це дорого коштувало. Тому завершити такий конфлікт буде непросто, і на кону є інші сторони, які також мають свої думки щодо цього", - наголосив держсекретар.
- 14 лютого повідомлялося, що очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії на переговори щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.
- Згодом з’явилася інформація, що Саудівська Аравія схвалила телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та висловила готовність прийняти їхній саміт на своїй території.
- 16 лютого перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що до Саудівської Аравії прибула українська урядова делегація. У найближчі дні заплановано десятки зустрічей, метою яких є підготовка візиту президента України Володимира Зеленського.
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