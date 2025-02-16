Наступні дні та тижні засвідчать, чи готовий Путін піти на поступки, - держсекретар США Рубіо

Про це він сказав в ефірі Face the Nation with Margaret Brennan, передає CBS News.

За словами Рубіо, Путін "висловив свою зацікавленість у мирі" під час розмови з Трампом, який, за його словами, чітко дав зрозуміти "своє бажання бачити завершення цього конфлікту таким чином, щоб він був тривалим і захищав український суверенітет".

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Путін готовий вести переговори і йти на поступки заради припинення бойових дій, Рубіо сказав, що за закликом повинні слідувати дії, і що "наступні кілька тижнів і днів визначать, наскільки це серйозно чи ні".

"Один телефонний дзвінок не розв'яже таку складну війну, як ця. Але я можу вам сказати, що Дональд Трамп є єдиним лідером у світі, який потенційно може почати цей процес. Процес досягнення миру — це не одна зустріч. Ця війна триває деякий час. Це важко, це складно, це було криваво, це дорого коштувало. Тому завершити такий конфлікт буде непросто, і на кону є інші сторони, які також мають свої думки щодо цього", - наголосив держсекретар.