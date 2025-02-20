Після ворожої атаки в Одесі відновлюють теплопостачання, напругу вже подали на 2 ключові котельні

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов

"Фахівці КП "Теплопостачання міста Одеси" відновлюють тиск і температуру в системі, і до кінця доби тепло повернеться в оселі містян", - зазначив Труханов.

За його словами, теплоносій уже є в школах та дитячих садках, тож діти зможуть повернутися до навчання.

Труханов наголосив, що одразу після ворожої атаки у місті було розгорнуто оперативний штаб. Завдяки злагодженій роботі рятувальників, енергетиків, комунальних служб та міських структур вдалося швидко ліквідувати наслідки, забезпечити людей пунктами обігріву та відновити енергопостачання котелень.

"Ми всі розуміли, що ви чекаєте від нас результату і ми маємо працювати для того щоб кожна родина мала в своїх домівках тепло і світло. Але щоб система витримала і не було пошкоджень – прийняли рішення злити воду. Це колосальна та злагоджена робота. Крок за кроком спеціалісти перевіряли роботу кожного вузла. Тепер можемо сказати впевнено — тепло повертається в домівки одеситів", - додав Труханов.