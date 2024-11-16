Уряд ухвалив постанову щодо покращеного харчування для військових у медзакладах: незалежно від форми власності

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Згідно з новими нормами, харчування у цивільних лікарнях для військовослужбовців відбуватиметься за спеціально розробленим раціоном, який, зокрема, визначає перелік продуктів, їхню кількість та вагу, необхідну для одного військовослужбовця на добу, з урахуванням специфічних потреб організму під час відновлення.

"Нові норми забезпечують повноцінне харчування, потрібне для швидкого відновлення здоров'я. Наприклад, вони враховують підвищену потребу у білках, вітамінах та калоріях, необхідних для лікування поранень або хвороб", - пояснив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Він зазначив, що розрахунок вартості такого харчування здійснюється на основі спеціального Каталогу продуктів, затвердженого Міноборони. За його словами, цей Каталог містить актуальні ціни на продукти, які беруть до уваги під час визначення вартості харчування на один ліжко-день у медзакладах.

Постанова Кабміну також передбачає чіткий механізм компенсації витрат цивільним медзакладам, що дозволить зберегти високі стандарти обслуговування.

"Новий механізм фінансування передбачає укладення типового договору, який забезпечить прозору компенсацію витрат на покращене харчування. Таким чином, цивільні медзаклади отримають належне фінансування, а військовослужбовці - якісне лікування і реабілітацію", - додали у відомстві.