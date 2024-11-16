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Нас очікують важкі часи: полковник Грант про ймовірність політики ізоляціонізму адміністрації Трампа

Ірена Моляр
16 листопада, 2024 субота
14:11
Світ Дональд Трамп

Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що все більше вимальовується підготовка Китаю до війни, який підтримує Росію, не стримує КНДР, не впливає на Іран

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Йдеться про американські вибори, які стосуються США та їхньої політики. Це питання того, хто керуватиме Сполученими Штатами. Україна є другорядним питанням. Протягом останніх кількох років за президентства Джо Байдена ви залишалися другорядним питанням, і, гадаю, з Дональдом Трампом ситуація не зміниться. У нього є важливіші пріоритети в самій Америці – гроші, влада, власний порядок денний, щоб стати, як би це висловитись, пожиттєвим лідером Америки. Він уже заявляв, що інших виборів у США не буде. Почекаємо побачимо, як він спробує втілити це в життя", - прокоментував військовий експерт Глен Грант.

На його думку, будь-які зміни в США впливатимуть і на Україну. Американці  більше зосереджуватимуться на внутрішніх проблемах і менш охоче витрачатимуть кошти на зовнішні справи. Найбільша загроза в тому, що вони можуть повернутися до політики ізоляціонізму, подібної до тієї, що панувала за часів Другої світової війни, коли увага була зосереджена виключно на внутрішніх справах Америки, за винятком, можливо, Китаю.

"Безумовно, це матиме наслідки не лише для США, а й для Європи та всіх союзників, які можуть знадобитися Сполученим Штатам у разі війни з Китаєм, у разі якщо така війна стане неминучою. Все більше скидається на те, що Китай готується до війни, адже він підтримує Росію, не стримує Північну Корею, яка також підтримує Росію, і, безумовно, не впливає на Іран, який діє в тому ж напрямку. Тому, вважаю, що нас очікують важкі часи. А щодо Трампа, то думаю, багато його планів і мрій будуть зруйновані в найближчі місяці під впливом непередбачуваних обставин. Саме ці обставини зрештою візьмуть гору та змусять його уряд зіткнутися з реальністю світу, а не лише з обмеженою реальністю американської політики", - резюмував Грант.

 

 

  • 11 листопада мільярдер Ілон Маск та соратник новообраного президента США Дональда Трампа зустрівся з послом Ірану в ООН.
  • 14 листопада новообраний президент США Дональд Трамп заявив,  що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні.



     
Теги:
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Новини
Україна
Росія
Китай
КНДР
Друга світова війна
Іран
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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