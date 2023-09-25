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Головна Економіка Держдеп США пояснив, що буде з безпековою допомогою в разі "шатдауну"

Держдеп США пояснив, що буде з безпековою допомогою в разі "шатдауну"

25 вересня, 2023 понедiлок
22:54
Економіка Держдеп США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що у випадку виникнення урядового "шатдауну" з 1 жовтня, відправка військової допомоги в Україну може ускладнитись

Про це він сказав під час пресбрифінгу у Вашингтоні, пише Укрінформ.

"Це юридичне питання, яке стосується того, хто може працювати під час "шатдауну", а хто ні", - каже Міллер.

Він додав, що це стосуватиметься військової допомоги не тільки Україні, а й іншим державам. 

"Але коли певним людям не дозволяється виходити на роботу, це може вплинути на швидкість будь-яких поставок. Ось чому ми вважаємо, що "шатдаун" може викликати таку стурбованість, і чому ми закликаємо Конгрес забезпечити фінансування уряду", - зазначив Міллер.

Довідково. Урядовий "шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період. Цього разу це відбудеться 30 вересня, "шатдаун" розпочнеться з 1 жовтня. Попри це, Конгрес може ухвалити тимчасове продовження бюджетного періоду.

США
допомога США Україні
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