Держдеп США пояснив, що буде з безпековою допомогою в разі "шатдауну"
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що у випадку виникнення урядового "шатдауну" з 1 жовтня, відправка військової допомоги в Україну може ускладнитись
Про це він сказав під час пресбрифінгу у Вашингтоні, пише Укрінформ.
"Це юридичне питання, яке стосується того, хто може працювати під час "шатдауну", а хто ні", - каже Міллер.
Він додав, що це стосуватиметься військової допомоги не тільки Україні, а й іншим державам.
"Але коли певним людям не дозволяється виходити на роботу, це може вплинути на швидкість будь-яких поставок. Ось чому ми вважаємо, що "шатдаун" може викликати таку стурбованість, і чому ми закликаємо Конгрес забезпечити фінансування уряду", - зазначив Міллер.
Довідково. Урядовий "шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період. Цього разу це відбудеться 30 вересня, "шатдаун" розпочнеться з 1 жовтня. Попри це, Конгрес може ухвалити тимчасове продовження бюджетного періоду.
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