Справа держзрадника Шевченка: у чому ж полягала страшна таємниця?
Слузі народу Шевченку оголосили підозру у держзраді
Нагадаю, що цей пан роками поширював російську пропаганду, перед повномасштабним вторгненням їздив до Лукашенка, а після вторгнення одразу натягнув на себе українську військову форму і дефілював у ній Верховною Радою, поки наші колеги з фракції "ЄС" силоміць не перевдягли його.
Ще в липні 2022-го я надсилала запити на Буданова, який публічно хвалив Шевченка, та на Резнікова щодо цього чорта. Питала, чи справді Шевченко наш цінний розвідник.
Відповів тоді лише Резніков: "...інформація про розвідувальну діяльність, про сили й засоби розвідки належить до таємної інформації…".
Ось тепер питання: у чому ж полягала та страшна таємниця?
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Окрім Шевченка, згадаймо ще колаборанта Ковальова, зрадника Дмитрука, його поплічника по одному зі злочинів — Куницького, хабарника Одарченка, та інших "достойних" слуг народу.
- Хто привів їх у парламент на своєму імені та хайпі?
- Хто обіцяв нам зламати систему за допомогою цих людей?
- Він нічого не хоче сказати суспільству?
Про авторку: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.
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