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Головна Погляд Справа держзрадника Шевченка: у чому ж полягала страшна таємниця?
OPINION

Справа держзрадника Шевченка: у чому ж полягала страшна таємниця?

Іванна Климпуш-Цинцадзе
16 листопада, 2024 субота
12:03
Погляд

Слузі народу Шевченку оголосили підозру у держзраді

Зміст

Нагадаю, що цей пан роками поширював російську пропаганду, перед повномасштабним вторгненням їздив до Лукашенка, а після вторгнення одразу натягнув на себе українську військову форму і дефілював у ній Верховною Радою, поки наші колеги з фракції "ЄС" силоміць не перевдягли його.

Ще в липні 2022-го я надсилала запити на Буданова, який публічно хвалив Шевченка, та на Резнікова щодо цього чорта. Питала, чи справді Шевченко наш цінний розвідник. 

Відповів тоді лише Резніков: "...інформація про розвідувальну діяльність, про сили й засоби розвідки належить до таємної інформації…".

Ось тепер питання: у чому ж полягала та страшна таємниця? 

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Окрім Шевченка, згадаймо ще колаборанта Ковальова, зрадника Дмитрука, його поплічника по одному зі злочинів — Куницького, хабарника Одарченка,  та інших "достойних" слуг народу.

  • Хто привів їх у парламент на своєму імені та хайпі? 
  • Хто обіцяв нам зламати систему за допомогою цих людей? 
  • Він нічого не хоче сказати суспільству?

Джерело

Про авторку: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
Верховна Рада
політика
державна зрада
колаборанти
Слуга народу
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