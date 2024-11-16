Нагадаю, що цей пан роками поширював російську пропаганду, перед повномасштабним вторгненням їздив до Лукашенка, а після вторгнення одразу натягнув на себе українську військову форму і дефілював у ній Верховною Радою, поки наші колеги з фракції "ЄС" силоміць не перевдягли його.

Відповів тоді лише Резніков: " ...інформація про розвідувальну діяльність, про сили й засоби розвідки належить до таємної інформації… ".

Ще в липні 2022-го я надсилала запити на Буданова, який публічно хвалив Шевченка, та на Резнікова щодо цього чорта. Питала, чи справді Шевченко наш цінний розвідник.

Ось тепер питання: у чому ж полягала та страшна таємниця?

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