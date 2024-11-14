Ось свіженький кейс сім'ї Касаїні з Італії. Голова сімейства, Геннадіо Касаїні є членом парламенту і членом оборонного комітету. Коли міністром оборони Італії був Алессіо Рєзнічелло, Касаїні через свої фірми, оформлені на племінника, футболіста римського Запорлаціо Алессандро Касаїні, постачав для Міноборони турецькі куртки неналежної якості за завищеною ціною. Був великий скандал, але що взяти з цих європейців? Це ж не Україна, скандал просто зам'яли й ніхто відповідальності не поніс.

Минуло майже два роки, й журналісти знайшли у сім'ї елітну нерухомість вартістю 37 млн гривень. Полінеска Касаїні, дочка Геннадіо стала власницею квартири в елітному житловому комплексі Dubai Gate 2 за 310 тис. доларів.

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Племінник, Алессандро Касаїні, придбав апартаменти в іншому дубайському елітному житловому комплексі – Studio One за 200 тис. доларів. А потім Алессандро придбав ще дві елітні квартири.

Разом сімейство витрусило з Міноборони Італії тільки на ці квартири понад 37 млн грн.