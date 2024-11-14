Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Про корупцію в Україні нам брешуть тільки порохоботи
OPINION

Про корупцію в Україні нам брешуть тільки порохоботи

Сергій Марченко
14 листопада, 2024 четвер
16:04
Погляд

Як відомо, корупції в Україні немає. То все придумали грантожери, щоб отримувати більше грантів. А якщо десь трохи корупції і є, то в Європі така сама корупція. Андрєй Барісавічь Єрмак недавно про це розказував*

Зміст

Ось свіженький кейс сім'ї Касаїні з Італії. Голова сімейства, Геннадіо Касаїні є членом парламенту і членом оборонного комітету. Коли міністром оборони Італії був Алессіо Рєзнічелло, Касаїні через свої фірми, оформлені на племінника, футболіста римського Запорлаціо Алессандро Касаїні, постачав для Міноборони турецькі куртки неналежної якості за завищеною ціною. Був великий скандал, але що взяти з цих європейців? Це ж не Україна, скандал просто зам'яли й ніхто відповідальності не поніс.

Минуло майже два роки, й журналісти знайшли у сім'ї елітну нерухомість вартістю 37 млн гривень. Полінеска Касаїні, дочка Геннадіо стала власницею квартири в елітному житловому комплексі Dubai Gate 2 за 310 тис. доларів. 

Читайте також: Зниження ціни на яйця з 17 до 3 нічого не міняє

Племінник, Алессандро Касаїні, придбав апартаменти в іншому дубайському елітному житловому комплексі – Studio One за 200 тис. доларів. А потім Алессандро придбав ще дві елітні квартири. 

Разом сімейство витрусило з Міноборони Італії тільки на ці квартири понад 37 млн грн. 

Уважний читач скаже: зачекайте! А чому вартість сп*жженого в Міноборони Італії рахується в гривнях?? Ви праві, друзі, не сходиться! Цифри наведені в гривнях, бо в Італії так тупо вкрасти гроші в Міноборони неможливо. 

Звичайно ж, це кейс з України. Сім'я Слуги Народу Касая п*здила бабло тут, в Україні, під час страшної війни за наше виживання. А міністр Рєзніков, вся система державної влади та корисні ідіоти з-поміж фанатів влади, зробили все для того, щоб сім'я Касай жила в достатку і не мала проблем із законом. 

В це складно повірити, але поки нам підіймають податки та намагаються посадити за 10 кубів дров, до сім'ї Касаїв у правоохоронців Татарова питань нема. До найкращого міністра Рєзнікова теж. Це Україна, дєтка, а не якась там Італія!

А про корупцію в Україні нам брешуть тільки порохоботи. Порохобот Шабунін, порохобот Ткач, порохоботіна Ніколов.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Міністерство оборони
корупція в Україні
ЗСУ
Війна з Росією
Слуга народу
Читайте також:
Наталка Діденко
Автор Увесь Лесь
13 листопада, 2024 середа
Де 14 листопада чекати на мокрий сніг і ожеледицю: прогноз погоди від Наталки Діденко
МЗС України
Автор Світлана Кравченко
13 листопада, 2024 середа
Комісар африканської економічної організації звинуватив Україну в "геноциді на Донбасі", МЗС відреагувало
путін літак
Автор Тетяна Нижник
13 листопада, 2024 середа
РФ обвалиться дуже швидко без ядерних загроз та ескалації конфлікту, - політик Рибачук
  • USD 41.14
    Купівля 41.14
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
14 листопада
16:02
Євген Шевченко
Нардепу Євгенію Шевченку оголосили підозру в держзраді
15:58
Вийшов перший тизер комедії "Збори ОСББ" з Яновичем, Сумською і Лебігою
15:34
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:31
Музика з української пластичної вистави "Косачка" з'явилася на стримінгових платформах
15:22
кібербезпека
Імітуватиме кібератаки на критичну інфраструктуру: Держспецзв'язку та компанія Cyber Ranges запускають платформу Tryzub
14:59
Шмигаль запропонував створити дві групи для координації проєктів відновлення
14:44
Оновлено
Окупанти застрелили цивільну на Донеччині: Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ
14:38
Сергій Лавров
Лавров поскаржився, що навіть "дружні" країни відмовляються заправляти його літак через санкції
14:18
Андрій Одарченко
ВАКС засудив нардепа Одарченка до 8 років позбавлення волі
14:04
На фото: Олександр Чемеров
"Повістка не приходила, але я був на ВЛК": Чемеров з "Культурного Десанту" відповів, чи готовий піти у ЗСУ
14:03
Пресреліз
Письменники-військові зустрілись зі школярами під час мінірезиденції Контекст: війна
Письменники-військові зустрілись зі школярами під час мінірезиденції "Контекст: війна"
14:01
OPINION
Навіщо Шойгу поїхав у Китай
13:59
Олексій Гончаренко
Фахових медиків переводять з військових шпиталів на бойові посади в піхоті, - Гончаренко
13:47
музей історії
Мінкульт виступив проти планів КМДА збудувати підземний паркінг на Старокиївській горі
13:39
Польська армія
Польща розмістила танки біля кордону з РФ
13:25
В Україні посмертно видадуть поетичну збірку військового Ігоря Мисяка "Діти жонглюють камінням"
13:21
мобілізація
"Залежить від стадії захворювання": у Міноборони заявили, що люди з ВІЛ і туберкульозом можуть бути придатні до служби
13:02
В Україні проведуть онлайн-фестиваль європейського кіно EUFF 2024
13:02
Маріуполь
Путін доручив створити 50-метровий монумент "визволителям" у Маріуполі
13:01
Війна з Росією, ЗСУ
"Не повернення територій": NYT назвала основний пріоритет України
12:47
OPINION
Зберігати єдність, не допускаючи внутрішнього розбрату. Це головний наш рецепт
12:40
електроенергія
Споживання електроенергії залишається високим: ситуація в енергосистемі 14 листопада
12:32
На Харківщині під час пожежі загинули 5 людей, з них 4 дитини
12:22
Співак Ray J заявив, що зірки, які брали участь у вечірках Diddy, намагаються підкупити імовірних жертв
12:21
Ексклюзив
новини Львівщини
Уряд вніс зміни щодо виплати для родичів військових, які зникли безвісти за особливих обставин, - Денісова
12:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Союзники України в Європі розглядають колись табуйовані переговори "земля-за-мир", а нова амбасадорка США в НАТО відмовляється від своєї позиції про важливість членства України в Альянсі. Акценти світових ЗМІ
12:19
Донецька область
У ЗСУ спростували інформацію про окупацію Іллінки на Донеччині
12:04
Володимир Зеленський
The Times: Ядерний варіант Зеленського. До бомби Україні залишилися "лічені місяці"
12:02
OPINION
Демократія — про безпеку, а не гру з формальним голосуванням
11:57
госпітальєрка Марія-Христина Двойнік
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік
11:37
Дистанційно-керований модуль "Пернач"
Міноборони допустило до постачання дистанційно-керований модуль "Пернач"
11:22
Роман Левкової про Крим "За Перекопом є земля" вийшов у словацькому перекладі
11:19
Сніг
Коли чекати мокрий сніг, а коли - потепління: прогноз погоди від Наталки Діденко
11:15
Ексклюзив
окупанти танк
Росіяни активно звозять військову техніку на ремонт до окупованого Маріуполя, - Андрющенко
10:52
електроенергія, відключення
На Харківщині через удар РФ пошкоджено ЛЕП: у низці населених пунктів немає світла
10:44
У Великій Британії підняли рейтинг "Зоряним війнам: Повернення Джедая": фільм треба дивитися з батьками
10:41
НАТО, Трамп
Хоче посадити за стіл переговорів: Волц розповів, як Трамп планує завершити війну в Україні
10:35
Куп'янськ
Росіян, які проникли у Куп'янськ, знищили, - очільник МВА
10:31
США, Південна Корея
Перемога Трампа змусила Південну Корею переглянути плани щодо передачі зброї Україні, - Bloomberg
10:17
На Запоріжжі та Волині затримали паліїв, які працювали на замовлення РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV