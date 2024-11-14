Про корупцію в Україні нам брешуть тільки порохоботи
Як відомо, корупції в Україні немає. То все придумали грантожери, щоб отримувати більше грантів. А якщо десь трохи корупції і є, то в Європі така сама корупція. Андрєй Барісавічь Єрмак недавно про це розказував*
Ось свіженький кейс сім'ї Касаїні з Італії. Голова сімейства, Геннадіо Касаїні є членом парламенту і членом оборонного комітету. Коли міністром оборони Італії був Алессіо Рєзнічелло, Касаїні через свої фірми, оформлені на племінника, футболіста римського Запорлаціо Алессандро Касаїні, постачав для Міноборони турецькі куртки неналежної якості за завищеною ціною. Був великий скандал, але що взяти з цих європейців? Це ж не Україна, скандал просто зам'яли й ніхто відповідальності не поніс.
Минуло майже два роки, й журналісти знайшли у сім'ї елітну нерухомість вартістю 37 млн гривень. Полінеска Касаїні, дочка Геннадіо стала власницею квартири в елітному житловому комплексі Dubai Gate 2 за 310 тис. доларів.
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Племінник, Алессандро Касаїні, придбав апартаменти в іншому дубайському елітному житловому комплексі – Studio One за 200 тис. доларів. А потім Алессандро придбав ще дві елітні квартири.
Разом сімейство витрусило з Міноборони Італії тільки на ці квартири понад 37 млн грн.
Уважний читач скаже: зачекайте! А чому вартість сп*жженого в Міноборони Італії рахується в гривнях?? Ви праві, друзі, не сходиться! Цифри наведені в гривнях, бо в Італії так тупо вкрасти гроші в Міноборони неможливо.
Звичайно ж, це кейс з України. Сім'я Слуги Народу Касая п*здила бабло тут, в Україні, під час страшної війни за наше виживання. А міністр Рєзніков, вся система державної влади та корисні ідіоти з-поміж фанатів влади, зробили все для того, щоб сім'я Касай жила в достатку і не мала проблем із законом.
В це складно повірити, але поки нам підіймають податки та намагаються посадити за 10 кубів дров, до сім'ї Касаїв у правоохоронців Татарова питань нема. До найкращого міністра Рєзнікова теж. Це Україна, дєтка, а не якась там Італія!
А про корупцію в Україні нам брешуть тільки порохоботи. Порохобот Шабунін, порохобот Ткач, порохоботіна Ніколов.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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