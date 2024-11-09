А не так, як у нас: військовим нема чим платити — піднімемо податки, ой, тут бюджетні програми не виконані — роздамо всім тисячу.

Для мене відставка генпрокурора нічого не вирішує в проблемі пенсій прокурорів. Бо щоб позабирати навіть інвалідські пенсії — треба кримінальні провадження і виграш у суді. Я навіть не певна, що проблему вирішать обіцяні зміни в закон. Хто сказав, що їх заново не ліквідують за тим же принципом, що у 2019?

Завдяки сюжету Бігусів з МО звільнили людину Ісаєнка. Дякую! Але там насправді такі процеси на рівні обʼєднання департаментів, що це звільнення взагалі нікого не рятує.

Зниження ціни на яйця з 17 до 3 (хоча якщо чесно, то з 6 до 3) - це ще не реформа закупівлі харчування. Бо давайте без дурнів: якщо ціна на картоплю при її зростанні вдвічі не переглядається, значить там є ще дофіга можливостей для маржі в закупівлі через каталог.

Реформа — це вихід в категорійні закупівлі у виробника. Зміни вимог по якості та контроль якості!

Читайте також: Нація сперечається про план перемоги, а не про план виживання Минулого року військові частини мали 52 мільярди від ПДФО. Але вони не мають посади закупника. Бо… насправді ліньки щось мінять, поки воно якось їде. Подивимось, як це поїде з відкритими торгами з особливостями на електроенергію. Минулого року в/ч контрактувались в основному через прямі договори.

Але закупники, категорійні закупівлі, чехарда департаментів — це нудно і нікому не цікаво.

Цікаво, тільки коли сина знайшли на посаді та багажник кешу.