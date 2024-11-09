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Головна Погляд Зниження ціни на яйця з 17 до 3 нічого не міняє
OPINION

Зниження ціни на яйця з 17 до 3 нічого не міняє

9 листопада, 2024 субота
16:00
Погляд

З моєї точки зору, запорукою успішного розвитку держави крім демократії є ефективний governance

Зміст

А не так, як у нас: військовим нема чим платити — піднімемо податки, ой, тут бюджетні програми не виконані — роздамо всім тисячу. 

Для мене відставка генпрокурора нічого не вирішує в проблемі пенсій прокурорів. Бо щоб позабирати навіть інвалідські пенсії — треба кримінальні провадження і виграш у суді. Я навіть не певна, що проблему  вирішать обіцяні зміни в закон. Хто сказав, що їх заново не ліквідують за тим же принципом, що у 2019? 

Завдяки сюжету Бігусів з МО звільнили людину Ісаєнка. Дякую! Але там насправді такі процеси на рівні обʼєднання департаментів, що це звільнення взагалі нікого не рятує. 

Зниження ціни на яйця з 17 до 3 (хоча якщо чесно, то з 6 до 3) - це ще не реформа закупівлі харчування. Бо давайте без дурнів: якщо ціна на картоплю при її зростанні вдвічі не переглядається, значить там є ще дофіга можливостей для маржі в закупівлі через каталог. 

Реформа — це вихід в категорійні закупівлі у виробника. Зміни вимог по якості та контроль якості! 

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Минулого року військові частини мали 52 мільярди від ПДФО. Але вони не мають посади закупника. Бо… насправді ліньки щось мінять, поки воно якось їде. Подивимось, як це поїде з відкритими торгами з особливостями на електроенергію. Минулого року в/ч контрактувались в основному через прямі договори. 

Але закупники, категорійні закупівлі, чехарда департаментів — це нудно і нікому не цікаво. 

Цікаво, тільки коли сина знайшли на посаді та багажник кешу. 

В результаті маємо вічні скандали й таку втому від нас, що краще вже західну пресу не відкривати.

Джерело

Про авторку. Тетяна Ніколаєнко, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
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