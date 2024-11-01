Збільшення лінії фронту не могло не позначитися на стабільності фронту. Курська операція показала важливі речі світові щодо вразливості Росії, проте очікувано "зʼїла" багато найбільш боєздатних наших бригад. І не змінила позиції Заходу. Що теж було очікувано.

В зиму ми входимо в умовах надскладної ситуації на Донецькому та Запорізькому фронтах. При важких територіальних втратах. При важких втратах на Курщині. Насамперед в людях.

З надією "якось домовитись" щодо утримання ворога від ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

У надскладних геополітичних умовах. Коли підтримка партнерів падає, зауважень більшає, а образи наростають. І де все взагалі драматично може змінитися, зважаючи на хитку невизначеність в США.

І коли ворог, наш природний ворог, зміг таки вибороти визнання свого місця посеред 36 країн світу, які приїхали на саміт БРІКС в казань. Бо Путін почав гру на ослаблення США і НАТО і зміг переконати в можливості багатополярності світу так званий "глобальний південь". Читайте також: Гойдалки зневіри та антизахідні настрої — другий виклик для України після війни з Росією

А ми в цьому світі ледь не єдина нація, яка майже тисячу днів живе в умовах найгарячішої після Другої світової війни. Яка щоденно зазнає атак і величезних втрат. Яка ховає дітей, вбитих росіянами. Яка ховає найкращих своїх синів і доньок. Щоденно. Де кожне сільське кладовище майоріє жовто-синіми кольорами й від цього боляче. І де всі лікарні забиті пораненими воїнами…

Яка вчиться дивитися з правильною повагою, але без надмірної уваги, щоб не образити, на вулицях на людей без ніг і рук, яких стає так багато. Нація, в якій кожен, хто сьогодні лягає спати, чітко знає, що може не проснутися, бо це лотерея і прилетіти може будь-де.