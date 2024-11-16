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Очільники МЗС України та країн Європи зберуться у Варшаві: обговорюватимуть війну

Марія Науменко
16 листопада, 2024 субота
12:36
Світ Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував зустріч цього тижня у Варшаві у форматі "Веймарський трикутник плюс" щодо врегулювання війни в Україні

Зміст

Про це повідомляє RMF 24.

У виданні зазначили, що Сікорський зробив цю заяву після телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з Володимиром Путіним. 

Під час брифінгу в Катовіце очільник польського МЗС підкреслив важливість дій Німеччини, зазначивши, що Шольц швидко проінформував польського прем'єра Дональда Туска про результати розмови.

"Дуже добре, що канцлер Німеччини майже одразу повідомив польського прем'єра про цю розмову і - з того, що каже канцлер Німеччини - що він представив там щось, з чим Польща погоджується. А саме, що жодне рішення, яке стосується України, не може бути прийняте без України", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо критики з боку президента України Володимира Зеленського розмови Шольца з Путіним, Сікорський заявив, що не знає про його коментарі з цього приводу. Проте він підкреслив, що події розвиваються швидкими темпами, і тому Варшава обрана місцем для зустрічі.

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Окрім міністрів закордонних справ Франції та Німеччини, на зустрічі також будуть присутні представники інших європейських країн, а також глава українського МЗС і новообрана Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас.

"Як бачите, саме у Варшаві відбудуться найважливіші переговори щодо цієї кризи", - підкреслив Сікорський.

Сікорський також відповів на запитання про можливу особисту розмову з Путіним, зазначивши, що його меседж буде простим: по-перше, Путін має "перестати брехати світу і самому собі про цю війну".

"По-друге, що Росія має достатньо землі і їй не потрібно завойовувати землі своїх сусідів. І що він повинен забрати свої війська до Росії", - додав Сікорський.

  • Пресслужба уряду Німеччини 15 листопада повідомила, що Шольц і Путін провели перші переговори за два роки. Канцлер ФРН закликав російського диктатора вивести війська з України.
  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок канцлера ФРН Олафа Шольца російському диктатору Володимирові Путіну. На його думку, такі розмови не мають сенсу.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
ЄС
МЗС
Німеччина
МЗС України
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Олаф Шольц
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