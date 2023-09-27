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В обох палатах конгресу є двопартійна підтримка надання допомоги Україні, – Держдеп США

27 вересня, 2023 середа
05:25
Світ Конгрес США

Двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні

Про це на брифінгу у вівторок, 26 вересня, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Голос Америки.

Міллер відповідав на запитання про продовження фінансування для України під час голосування бюджетної резолюції. За його словами, у Держдепі готові говорити про всі механізми підзвітності, залучені для фінансування для України. 

"Ми вважаємо важливим, щоб конгрес продовжував демонструвати рішучу підтримку Україні, щоб вона продовжувала стримувати та відбивати російську агресію, щоб Конгрес чітко давав зрозуміти, що ми не збираємося залишати Україну", – заявив речник Держдепу.

Метью Міллер додав, що вважає важливим візит президента України Володимира Зеленського минулого тижня на Капітолійський пагорб, де глава України поспілкувався з членами конгресу про те, що відбувається в Україні.

Того самого дня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр наголосила, що двопартійна більшість у конгресі віддана підтримці України, а лідер більшості в Сенаті Чак Шумер та лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл підтримують продовження фінансування для України під час голосування бюджетної резолюції. 

Що таке "шатдаун" і чому голосуванням за бюджетну резолюцію важливе також для України

Ухвалення бюджетної резолюції потрібне для того, щоб уникнути так званого "шатдауну" – часткової зупинки роботи уряду США. Така зупинка може настати з 1 жовтня, якщо конгрес не ухвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік до 30 вересня. Натомість ухвалення бюджетної резолюції дасть змогу профінансувати урядові видатки, поки законодавці не приймуть закон про бюджет.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що "шатдаун" може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.

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