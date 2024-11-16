Ліван отримав від США письмову пропозицію про припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою"

Про це інформує The Times of Israel.

За інформацією видання, пропозиція не передбачає свободи пересування ізраїльських військ на території Лівану. Ліван має намір відповісти на пропозицію з власними застереженнями.

Беррі, відомий своїми тісними зв'язками з "Хезболлою", підкреслив недопустимість будь-яких дій, що порушують суверенітет Лівану.

"Не може бути ніякого підриву нашого суверенітету", - наголосив він.

За даними Axios, Ізраїль вимагає від США супровідного листа, який включав би гарантії з боку Вашингтона, що Ізраїлю буде дозволено здійснити військові дії в Лівані проти "Хезболли", якщо терористичне угрупування спробує відновити свою військову присутність уздовж кордону.

Беррі також виступив проти створення нового комітету для імплементації Резолюції ООН 1701, вважаючи, що UNIFIL може виконати цю функцію. Ця резолюція, прийнята у 2006 році, фактично не виконувалася, що дозволило "Хезболлі" значно посилити свій військовий потенціал. Ізраїль неодноразово позиціював свої дії на півдні Лівану як виконання завдань UNIFIL.