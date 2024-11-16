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На фронті від початку доби зафіксували 75 боєзіткнень: росіяни скинули по Курщині 11 КАБів

Юлія Лаврук
16 листопада, 2024 субота
16:45
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 16 листопада окупанти 75 разів атакували позиції Сил оборони. Росіяни найактивніші на Курахівському та Покровському напрямках

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від російських артилерійських обстрілів продовжують потерпати прикордонні райони Сумщини. Зокрема, постраждали населені пункти Олександрівка, Грабовське, Павлівка, Тимофіївка, Журавка, Волфине, Велика Писарівка, Хрінівка та Басівка. 

Крім того, під удари ворожої авіації потрапили Мазенівка та Новеньке. Також російські окупанти завдали 10 ударів по власній території - по Курщині наразі прилетіло вже 11 КАБів.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська та Стрілечої чотири рази намагались проводити наступальні дії, дві атаки вже відбито.  

На Куп'янському напрямку вісім разів ворог атакував позиції Сил оборони. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове.  

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Греківка, Чернещина, Твердохлібове, Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили шість з семи ворожих атак. По району Борової, Іванівки та Дронівки терористи завдали авіаційних ударів.  

На Сіверському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів в районах Кремінної та Хромівки.

На Торецькому напрямку наразі відбулося дві ворожі атаки. Ворог атакував біля населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Одну атаку вже зупинено. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка та Світлодарськ.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 14 атак позицій українських захисників в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Крутого Яру, Петрівці, Новоолексіївці та Пустинці. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили вже половину атак противника.

На Курахівському напрямку наразі зафіксовано 16 бойових зіткнень. Загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. Одинадцять боїв досі тривають.

На Времівському напрямку окупанти сім разів йшли в атаки на позиції українських військ поблизу Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки та Рівнополя, три боєзіткнення тривають до цього часу. Противник бив НАРами та КАБами по району Великої Новосілки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог двічі безрезультатно намагався атакувати позиції українських захисників. Завдав авіаудару НАРами по Ольгівці.

  • На російсько-українському фронті протягом доби 15 листопада відбулося 170 бойових зіткнень.
Теги:
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військові
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