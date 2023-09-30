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Головна Світ Маккарті закликав Сенат США відмовитися від допомоги Україні для уникнення "шатдауну"

Маккарті закликав Сенат США відмовитися від допомоги Україні для уникнення "шатдауну"

30 вересня, 2023 субота
08:20
Світ Кевін Маккарті

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти "шатдауну"

Про це пише CNN.

"Я думаю, якби у нас був "чистий" проєкт, без України, ми, ймовірно, змогли б це зробити. Я вважаю, якщо Сенат розмістить там Україну і зосередиться на Україні, а не на Америці, то це може спричинити реальні проблеми", – сказав він.

Маккарті наголосив, що якщо Сенат представить законопроєкт "у такому вигляді", як він є, це, ймовірно, призведе до припинення роботи американського уряду.

"Я думаю, що ми могли б розв'язати цю проблему", - додав він і закликав законодавців надати "чистий" законопроєкт, щоб зберегти уряд відкритим.

Зазначається, що Палата продовжить засідання наступного тижня та скасує заплановану перерву. 

Що таке "шатдаун" і чому голосуванням за бюджетну резолюцію важливе також для України

Урядовий "шатдаун" - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період. Цього разу це відбудеться 30 вересня, "шатдаун" розпочнеться з 1 жовтня. Попри це, Конгрес може ухвалити тимчасове продовження бюджетного періоду.

Ухвалення бюджетної резолюції потрібне для того, щоб уникнути так званого шатдауну. Така зупинка може настати з 1 жовтня, якщо конгрес не ухвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік до 30 вересня. Натомість ухвалення бюджетної резолюції дасть змогу профінансувати урядові видатки, поки законодавці не приймуть закон про бюджет.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що "шатдаун" може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.

Водночас, за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.

Україна
США
допомога Україні
Економіка
допомога США Україні
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