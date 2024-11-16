Британська компанія BAE Systems відкриє новий завод, де вироблятимуться гаубиці для України

Про це інформує The Telegraph.

Згідно з повідомленням, завод розпочне виробництво буксируваних гаубиць M777 наступного року. Це рішення є відповіддю на зростаючий попит, спричинений війною в Україні, де гаубиці M777 мають значну популярність завдяки своїй надійності та мобільності.

Будівля заводу побудована незалежною компанією і передана в оренду BAE, яка зараз реконструює її для виробництва артилерійської техніки та убезпечує територію заводу. Це фактично скасовує рішення компанії припинити виробництво цих гармат у Великій Британії на початку 2023 року.

Виробництво запасних частин та шасі для M777 вже принесло BAE Systems багатомільйонні контракти, включаючи 50 млн доларів від Пентагону. У компанії впевнені, що новий завод забезпечить економію на масштабах та створить нові можливості для експорту.

За словами Джона Бортона, керуючого директора BAE Systems у Великій Британії, новий завод підтримуватиме амбіції уряду щодо відновлення та розширення британських артилерійських можливостей, в рамках розвитку оборонного сектору як ключової галузі британської економіки.

"Наша мета - забезпечити довгострокові артилерійські можливості для Великої Британії, які захистять, підтримають і розвинуть критично важливий спеціалізований британський промисловий потенціал, а також нададуть важливі можливості для експорту", - зазначив він.

BAE Systems також уклала угоди з урядом щодо поповнення запасів боєприпасів, включаючи 155-мм снаряди для M777, що потребує розширення іншого заводу компанії. Компанія вже отримала замовлень на 25 млрд фунтів стерлінгів цього року.