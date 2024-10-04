Україна отримає 12 САУ від виробника гаубиць Caesar
Французько-німецький конгломерат з виробництва зброї KNDS підписав контракт на постачання 12 самохідних артилерійських установок Caesar, яке профінансує Україна
Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі Х.
За його словами, контракт підписали вчора, 3 жовтня, в кулуарах індустріального форуму в Києві.
"Збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості допомагає підтримати Україну", - зазначив Лекорню.
- Французько-німецький конгломерат з виробництва зброї KNDS відкрив філію в Україні.
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