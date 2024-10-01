Виробник Leopard і Cesar відкрив компанію в Києві

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Метою створення КНДС Україна є технічне обслуговування, ремонт та капітальний ремонт озброєння: танків Leopard 1 і Leopard 2, артилерійських систем Caesar, AMX10 RC, PzH 2000 і зенітних установок Gepard.

У компанії заявили, що підтримуватимуть співпрацю між державними установами України, українською збройною промисловістю та KNDS.

Крім того, KNDS збирається у партнерстві з українською промисловістю організувати спільне виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів та запчастин.

KNDS – один із найбільших збройових конгломератів у Європі, заснований німецькою компанією KMW і французькою Nexter. До його портфоліо входять танки, броньовані машини, артустановки, боєприпаси, мостоукладачі тощо. Найвідоміші продукти – танки Leopard та самохідні артилерійські установки Caesar.