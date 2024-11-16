Чемпіонкою світу із запам'ятовування чисел стала 12-річна криворожанка Софія Тювікова

Про це повідомляє пресслужба Криворізького міськвиконкому, передає KRIVBASS.CITY і "Перший Криворізький".

Софія виграла перше місце з поміж 150 учасників з 60 країн світу, які брали участь в олімпіаді в цей раз.

Софія виступала у дисципліні "Запам’ятовування чисел" серед дітей до 12 років. Вона встановила особистий рекорд – запам’ятала 240 чисел.

Зазначається, що напередодні змагань команда підтримки Софії постала перед фінансовими труднощами, але завдяки допомозі небайдужих людей дівчинка змогла здійснити свою мрію та гідно представити Україну на міжнародному рівні.

Довідково. Змагання MEMORIAD вважаються найпрестижнішою подією для учасників з інтелектуальних дисциплін. Вони проводяться раз на чотири роки.