Лауреатом премії Станіслава Вінценза став режисер Ростислав Держипільський

Про це повідомляє Еспресо.

Сьомий міжнародний форум Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024, який цьогоріч вперше проходив в Києві 11-13 листопада, завершився врученням щорічної премії імені видатного друга України, польського філософа та літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів".

Лауреат цьогорічної премії Вінценза – Ростислав Держипільський, режисер, актор, народний артист України, генеральний директор — художній керівник Івано-Франківського Драмтеатру. 2015 року заснував Міжнародний відкритий фестиваль сценічних мистецтв "Час театру" та став генеральним директором Міжнародного фестивалю актуального мистецтва Porto Franko.

Ростислав Держипільський у 2019 році став лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка в номінації "Театральне мистецтво" за постановки феєрії-бурлеску "Енеїда" за поемою Котляревського, неоопери Hamlet за Шекспіром, притчі "Вона-Земля" за творами Василя Стефаника та театрального благодійного арт-проєкту "Оскар і Рожева Пані" за романом Шмітта.

Крім цього, Держипільський поставив вистави "Солодка Даруся", "Шлюха", "Нація", "Заробітчанки, або Мамо, повернись", "Майже ніколи не навпаки", "Три сестри", "Шаріка, або Кохання січового стрільця", "Інтимна зона", "Модільяні. Я пройшов мостом, якого не існує", "Гуцулка Ксеня" та Romeo&Juliet.

Також відомий за ролями у фільмах "Жива" та "Довбуш".

Ростислав Держипільський, до того, як у 2008 році очолив Івано-Франківський драмтеатр був актором. За останні 16 років під його керівництвом Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка вийшов із кризи і перетворився на сучасний культурний феномен.

У минулі роки премію Вінценза отримували Юлія Паєвська (Тайра), Мирослав Маринович, Іван Малкович, Леонід Фінберг, Петро Рихло, Йосиф Зісельс.