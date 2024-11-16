Від радіокерованої іграшки до потужної зброї: що таке БпАК "Гор" і як український дрон допомагає нищити російських окупантів

Що таке БпАК "Гор"

Безпілотний літальний апарат "Гор" – це розвідувальний БПЛА зі складу безпілотного авіаційного комплексу "Гор", створеного компанією Airlogix ("Ейрлоджикс") після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він призначений для спостереження та коригування вогню в режимі реального часу.

Компанія-виробник була заснована у 2020 році як стартап з виготовлення вантажних дронів. Після повномасштабної агресії РФ Airlogix переорієнтували свою діяльність на розробку БПЛА для військових потреб. Зараз підприємство спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та авіаційних комплексів (БпАК) здебільшого для військових потреб.

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Перший прототип безпілотника "Гор" злетів у травні 2022 року, а вже в серпні перші зразки поїхали до військових, щоб отримати їхню оцінку. На початку, розповідали в компанії, відгуки були доволі критичними.

"Відгуки від військових позначилися на вдосконаленні БПЛА "Гор" радикально. Ми пройшли шлях від по суті радіокерованої іграшки до серйозного тактичного комплексу військового призначення. Починали від доступних китайських, аліекспресівських компонентів, а потім перейшли до складних, більш технологічних речей подвійного призначення, світових виробників і світової якості", – розповідав засновник компанії Airlogix Віталій Колесніченко в інтерв'ю на телеканалі "Еспресо".

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Після того, як прототип доопрацьовували – перейшли на композитні матеріали, удосконалили оптику, зв'язок, GNS-приймач – Airlogix у квітні 2023 року отримала від Міноборони допуск до експлуатації, а в липні того ж року підписала державний контракт на виготовлення БпАК "Гор". До нього входить також навчання пілотів на базі військової школи "Боривітер". Зараз "Гор" використовують Сухопутні війська ЗСУ, Військово-морські сили, Сили спеціальних операцій, розвідка, СБУ та інші підрозділи.

З чого складається авіаційний комплекс "Гор"

У комплекс входить три безпілотники, обладнані камерами, і дві станції управління (станція управління дронами та станція управління камерою з окремим джойстиком). Запускають безпілотники з катапульти, яка швидко розкладається. Можливий варіант комплектації електричною катапультою, яку не треба заводити вручну. Пультом керування, до слова, можна користуватися впродовж усього польоту, а не тільки під час зльоту та посадки.

Фото: mil.co.ua

Також у комплект входить тринога, антенна система, система зв'язку, пункт дистанційного пілотування, комплекс запасних частин, інструментів і приладдя, акумулятори та 5 транспортувальних кейсів.

Щодо камер, то їх пропонують відразу трьох різновидів. Завдяки модульній системі замовник сам може вибрати, яку йому потрібно.

Найпотужнішим варіантом є NextVision Raptor. Це легка поворотна камера з подвійною інфрачервоною стабілізацією і дальнім радіусом дії. Працює в денному та нічному режимах, має потужний 80-кратний зум і розширення світлин 1280х720. Камера Night-Hawk 2 також може працювати в тепловізійному режимі, важить лише 250 грамів. Зум у "нічних яструбів" 40х (20х оптичний та 2х цифровий), розширення 640х480. Камера X80 – легка довгофокусна поворотна камера зі стабілізацією, лише денна, зум – 80-кратний.

Фото: itc.ua

Ми пропонуємо різні камери, бо комплектація залежить від умов використання. Якщо вам потрібно літати лише вдень, то немає сенсу переплачувати за тепловізійні камери", – пояснив в інтерв'ю телеканалу "Еспресо" Віталій Колесніченко.

Ціна комплексу коливається, залежно від комплектації. Відомо, що комплекс, переданий у серпні 2024 року 3-й окремій танковій Залізній бригаді, коштував понад 7 млн грн.

Технічні характеристики БпАК "Гор"

Довжина – 1,6 м,

Розмах крила – 2,6 м,

Маса пустого БПЛА – 6,2 кг,

Маса корисного навантаження – 1,2 кг,

Маса акумулятора – 3,6 кг,

Максимальна злітна маса – 11 кг,

Час польоту – 4 год,

Дистанція польоту – 260 км,

Передача даних – 40 км,

Зум камери – 80х,

Робоча висота – до 3500 м,

Крейсерська швидкість – 65 км/год,

Максимальна швидкість – 110 км/год,

Робоча температура – від -20 до +50 °C.

Як БпАК "Гор" проявив себе на фронті

Літаки авіакомплексу "Гор" мають захищений фюзеляж. Карбонова рама та обшивка з композитних матеріалів працюють разом як єдиний структурний елемент, а нижня частина фюзеляжу додатково підсилена кевларом.

Однак основний захист, над яким конструктори сушили собі голову – протидія засобам РЕБ противника. Керівники Airlogix переконують, що їхній продукт РЕБ - захищений і може працювати в найсуворіших умовах радіоелектронної протидії. Оглядачі Defense Express обережніше в оцінках, але й вони наголошують, що комплекс "Гор" "гарно себе зарекомендував на фронті".

Фото: itc.ua

Військові, які експлуатують наш "Гор" у бойових діях, на одному борті зробили понад 70 бойових вильотів для коригування артилерії, 30 із них – за два тижні. Ворожий РЕБ не став йому перешкодою.

Електродвигун значно знижує акустичну та теплову сигнатуру БПЛА. Резервна авіанавігаційна система дозволяє в умовах глушіння GPS отримувати коректні координати дронів. Для зв'язку передбачені основний та резервний канали. Основна система зв'язку має 8 попередньо встановлених каналів для запобігання придушуванню, резервна система працює одночасно з основною.

Що ще відомо про безпілотники "Гор"

Однією з важливих переваг "Гора" виробник називає його модульний дизайн. Безпілотник інтуїтивно та швидко складається з 6 частин, для цього не потрібно специфічних інструментів. Конструктори кажуть, що за 10 хвилин модуль можна підготувати до виконання місії, а щоб зібрати БПЛА на полі бою новачку знадобиться 30 секунд. Після навчання його можна складати ще швидше.

Щодо навчання, то ці послуги з підготовки пілотів входять у ціну комплексу. Програма, що передбачає тестові польоти в реальних умовах, розрахована на екіпаж з двох осіб та триває три тижні. Також у вартість входить сервісне обслуговування, повна заміна двох корпусів літаків та ремонт БПЛА в найкоротші терміни.

Терміни виробництва, кажуть виробники, залежать від постачань компонентів. В процесі вдосконалення комплексу при виробництві "Гора" перейшли від китайських складників до ізраїльської оптики та систем зв’язку європейського виробництва. Проблеми виникають через те, що європейські підрядники не мають значних запасів готової продукції, а тому термін очікування впливає на цикл виробництва. Від видачі замовлення до безпосередньої поставки комплексу для замовника минає приблизно три місяці.