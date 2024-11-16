Події в Абхазії можуть бути тлом для зближення поствиборчої Грузії з РФ, - експерт-міжнародник Желіховський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Цими днями на вулицях міста Сухумі, столиці невизнаної сепаратистської республіки Абхазія, де РФ має дуже потужний вплив, спалахнули масові демонстрації. Люди протестують проти ратифікації угоди, яка де-факто дозволяє Москві домінувати на місцевому ринку. Відповідно до цієї угоди російські підприємства зможуть працювати на пільгових умовах в Абхазії, також мова йде про звільнення від сплати податків або митних зборів. Очікується, що громадське обурення буде ще більшим, адже людьми рухає не лише ризик погодитися на такі ініціативи, а й жорстокість служб щодо відомих та авторитетних опозиціонерів", - прокоментував Станіслав Желіховський.

За його словами, на тлі цього протесту парламент Абхазії скасував сесію, на якій мало відбутися голосування щодо ратифікації цієї угоди. Водночас адміністрація так званого президента Абхазії пообіцяла відкликати цей проєкт. Хоча на сьогодні не відомо, чи залишається президент в Абхазії, бо не виключено, що він міг перетнути російсько-грузинський кордон.

"Є припущення, що такі агресивні спроби з боку Москви, аби взяти під економічний контроль Абхазію, могли б зблизити абхазців та грузинів. Однак слід розуміти, що уряд у Тбілісі воліє спілкуватися напряму з Москвою. Не виключаю, що така історія з цим законопроєктом і була спланована в Москві, щоб дати предмет переговорів для правлячої партії Грузії домовлятися напряму між Москвою та Тбілісі. Таким чином Кремль хотів би більше впливати на політику грузинської влади. Не виключається, що найближчим часом ми побачимо й інші новини. І можемо говорити про те, що події в Абхазії можуть бути лише тлом для ще більшого зближення поствиборчої Грузії з РФ", - резюмував експерт-міжнародник.