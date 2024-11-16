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Ексклюзив

Є дуже чутливі пункти для України, про які Трамп публічно не буде говорити, - Фейгін

Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
18:00
Війна з Росією Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Політик Марк Фейгін вважає, що в плані врегулювання російсько-української війни Трампа є пункти, які дуже чутливі для Києва, зокрема, фінансування, озброєння та гарантії безпеки

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Таку думку він висловив в етері Еспресо

"А що передбачає план Трампа, який, поки що принаймні, очевидно, буде реалізовуватися? Усе та сама ідея Трампа про те, що він може поговорити з тим і з іншим, з Зеленським і з Путіним, і тим самим мало не за добу довести до припинення вогню за допомогою переговорів. Також озвучено, що на 20 років заморожують, тобто мораторій запроваджують на членство України в НАТО, створюють демілітаризовану зону, а також територіальні втрати однозначно вже будуть, відторгнення територій на користь Москви, які окуповані. Ось ці три пункти плану, які публічно обговорюють. Решта пунктів залишаються загадкою, але вони точно є. Ми їх не бачимо, нам їх не озвучують, але вони є і вони мають більш чутливі деталі, щодо яких Вашингтон, я маю на увазі Трампа, не дуже хоче зараз публічно робити заяви: а що буде з українською армією? А що з фінансуванням, озброєнням, зобов’язаннями Москви – гарантіями їхніми про ненапад надалі? Про це ніхто нічого не каже", - пояснив Фейгін.

Політик наголосив. що головна мета Путіна - захопити всю Україну і він ніколи від неї не відмовиться. Навіть якщо зараз вдасться заморозити російсько-українську війну, Росія негайно розпочне підготовку до нового вторгнення через певний, проаналізувавши свої помилки.

"І Москва вже, що обнадіює, до речі, заявляє про те, що для неї це неприйнятно. Ми розуміємо чому. Тому що, якщо справді ці три публічні пункти пропонуються до обговорення, то для Москви найголовнішим неприйнятним пунктом є саме конкретно створення демілітаризованої зони з якимись під міжнародним мандатом військами. Там називали британські чи, можливо, американські - це абсолютно неприйнятно для Москви, це означає, що неможливо буде поновити нову війну, а Москва до неї, безумовно, готується, планує її по закінченню чи припиненню вогню теперішньої війни знову для того, щоб реалізувати головну мету Москви - захопити всю Україну, не частину її, не тільки ті окуповані території, навіть не ті чотири області до адміністративних кордонів, на яких наполягає Москва і Путін, а захопити всю Україну. Але якщо між тобою та Україною перебувають американські війська – ну, можна, звісно, але ризиків насправді більше", - наголосив він.

  • Новообраний президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 14 листопада, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні.
  • Постійний представник РФ при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Росія нібито "відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні", якщо їх ініціює новообораний президент США Дональд Трамп.
  • 16 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви новообраного президента США Дональда Трампа та його команди про переговори між Україною і Росією, заявивши, що у слабкій позиції українській стороні нічого робити на цих перемовинах

 

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
окупанти
Дональд Трамп
США
Військові новини
переговори з РФ
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