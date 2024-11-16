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Сьогодні фінал Дитячого Євробачення - 2024: де дивитися і як голосувати за Україну

Ксенія Золотова
16 листопада, 2024 субота
13:54
Культура На фото: Дитяче Євробачення

У суботу, 16 листопада, о 19:00 відбудеться фінал Дитячого пісенного конкурсу Євробачення – 2024, що пройде в Мадриді на арені Caja Mágica

Зміст

Про це повідомляє Суспільне.

Україну представить 12-річний Артем Котенко з Охтирки Сумської області. Він виступить під номером 14 з піснею Hear Me Now ("ДІМ"). Авторкою пісні стала музична продюсерка Дитячого Євробачення Світлана Тарабарова. Пісня присвячена темі дому як місцю сили та теплих почуттів.

Цьогоріч Дитяче Євробачення вперше в історії проходить в Іспанії. У фіналі 22-го Дитячого пісенного конкурсу Євробачення змагатимуться представники з 17 країн. Цей рік стане рекордним за кількістю учасників з 2021 року.

З усіма 17 піснями конкурсантів можна ознайомитися на офіційному ютуб-каналі Дитячого Євробачення.

Гаслом і темою Дитячого Євробачення цього року було обрано "Let’s Bloom" (Розквітаймо»), що вказує на розквіт молодих артистів, які виходять на сцену та виступають на конкурсі.

Де дивитися

Суспільне Мовлення транслюватиме фінал конкурсу на телеканалі та сайті Суспільне Культура, на сайті Дитячого Євробачення та на фейсбук-сторінці Євробачення Україна.​ Початок трансляції о 19:00.

Як голосувати за Україну

На Дитячому Євробаченні можна голосувати за представника своєї країни. Глядацьке голосування відбудеться онлайн у два етапи. Де б ви не були: в Україні чи за кордоном, у будь-якій точці світу, починаючи з 22:00 цієї п’ятниці, 15 листопада, можна проголосувати за представника України — Артема Котенка — онлайн через сайт JESC.TV. Голосування тимчасово припиняється перед початком шоу в неділю, 16 листопада.

Згодом, коли всі 17 країн-учасників конкурсу виконають свої пісні, голосування відкриється ще приблизно на 15 хвилин. Переможця Дитячого Євробачення – 2024 визначать за результатами голосування глядачів (50%) та журі 17 країн-учасників (50%).

Відповідно до правил Дитячого пісенного конкурсу, до складу Національного журі України увійшли п’ять представників. 

Ведучими фіналу стануть співачка й телеведуча Рут Лоренцо, яка представляла Іспанію на Пісенному конкурсі Євробачення – 2014, суперзірка іспанського кіно та телебачення Марк Клотет і молода співачка, яка принесла Іспанії бронзову медаль на Дитячому Євробаченні – 2019 — Мелані Гарсія.

Порядок виступів учасників

Італія: Simone Grande — "Pigiama Party"
Естонія: ANNABELLE — "Tänavad"
Албанія: Nikol Çabeli — "Vallëzoj"
Вірменія: Leo — "Cosmic Friend"
Кіпр: Maria Pissarides — "Crystal Waters"
Франція: Titouan — "Comme ci comme ça"
Північна Македонія: "North Macedonia: Ana & Aleksej — Marathon"
Польща: Dominik Arim — "All Together"
Грузія: Andria Putkaradze — "To My Mom"
Іспанія: Chloe DelaRosa — "Como La Lola"
Німеччина: Bjarne — "Save the Best For Us"
Нідерланди: Stay Tuned — "Music"
Сан-Марино: Idols SM — "Come Noi"
Україна: Артем Котенко — "HEAR ME NOW"
Португалія: Victoria Nicole — "Esperança"
Ірландія: Enya Cox Dempsey — "Le Chéile"
Мальта: Ramires Sciberras — "Stilla Ċkejkna"

  • Україну на Дитячому Євробаченні - 2024 представлятиме 12-річний Артем Котенко. Пісня 12-річного Артема присвячена темі дому як місця сили та теплих почуттів. У ній йдеться про те, як важливо мати простір, що дарує затишок і безпеку, особливо для українців, які втратили свої домівки або змушені були їх покинути через війну. Конкурсну заявку для Артема написала музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова.
  • Цього року кількість заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення встановила рекорд. Загалом надійшло 309 заявок, з них 272 були від сольних виконавців. Серед них відібрали лонгліст з 15 артистів для участі в літній "зірковій школі". За результатами вокальних прослуховувань та іспиту з хореографії зіркові наставники TAYANNA, Michelle Andrade та Євген Хмара разом із командою Нацвідбору – музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою, сонграйтером Євгеном Тріпловим та креативним продюсером Євгеном Котом – вибрали шістьох фіналістів.
  • Зʼявився рекап-ролик з кількасекундними уривками пісень усіх 17 учасників Дитячого Євробачення, які 16 листопада змагатимуться за перемогу в Іспанії
Теги:
Новини
Світ
Євробачення
Україна
музика
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