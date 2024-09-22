Дитяче Євробачення - 2024: Україну представлятиме Артем Котенко

Про це повідомляє "Євробачення Україна".

Артем Котенко отримав 5 балів від журі та 6 балів у глядацькому голосуванні. Співак набрав однакову кількість балів зі Златою Іванів, проте переміг саме він через найбільші бали від глядачів.

Фото: Євробачення Україна

Пісня 12-річного Артема присвячена темі дому як місця сили та теплих почуттів. У ній йдеться про те, як важливо мати простір, що дарує затишок і безпеку, особливо для українців, які втратили свої домівки або змушені були їх покинути через війну. Конкурсну заявку для Артема написала музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова.