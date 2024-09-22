Дитяче Євробачення - 2024: Україну представлятиме Артем Котенко
У Національному відборі на "Дитяче Євробачення - 2024" переміг 12-річний Артем Котенко. Він представить Україну на пісенному конкурсі у Мадриді із піснею "Дім"
Про це повідомляє "Євробачення Україна".
Артем Котенко отримав 5 балів від журі та 6 балів у глядацькому голосуванні. Співак набрав однакову кількість балів зі Златою Іванів, проте переміг саме він через найбільші бали від глядачів.
Фото: Євробачення Україна
Пісня 12-річного Артема присвячена темі дому як місця сили та теплих почуттів. У ній йдеться про те, як важливо мати простір, що дарує затишок і безпеку, особливо для українців, які втратили свої домівки або змушені були їх покинути через війну. Конкурсну заявку для Артема написала музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова.
- Цього року кількість заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення встановила рекорд. Загалом надійшло 309 заявок, з них 272 були від сольних виконавців. Серед них відібрали лонгліст з 15 артистів для участі у літній "зірковій школі". За результатами вокальних прослуховувань та іспиту з хореографії зіркові наставники TAYANNA, Michelle Andrade та Євген Хмара разом із командою Нацвідбору – музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою, сонграйтером Євгеном Тріпловим та креативним продюсером Євгеном Котом – обрали шістку фіналістів.
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