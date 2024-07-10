На участь у Нацвідборі на Дитяче Євробачення надійшла рекордна кількість заявок

Про це повідомляє Суспільне.

Цього року кількість заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення встановила рекорд. Загалом надійшло 309 заявок, з них 272 були від сольних виконавців.

Попри те, що цього року авторська пісня не була обовʼязковою для участі, близько 19% заявників додатково подали на розгляд оригінальну композицію. Цьогоріч уперше достатньо було записати два кавери й особисте відеопредставлення. 83% з усіх заявок подали дівчата, 17% — хлопці. Прийом заявок тривав з 5 червня по 3 липня, а лонглист оголосять до 25 липня. До нього увійдуть не більше 15 учасників.

"48 годин щастя, радості, цікавих відкриттів та несподіваних моментів. Іноді шок, іноді милування, але завжди про музику, завжди про любов. Саме так пройшли мої останні дві доби відбору та перегляду рекордних для нас 309 заявок. Мурахи по шкірі в передчутті звершень, які очікують наших дітей попереду", - прокоментувала перегляд заявок музична продюсерка національного відбору на Дитяче Євробачення – 2024 Світлана Тарабарова.

Згідно з правилами, учасники лонглиста мають взяти участь у літній "зірковій школі". На базі будинку звукозапису "Українського Радіо" буде організовано прослуховування та навчання юних артистів за участі професіоналів музичної індустрії, які допоможуть учасникам всебічно розвинути свої таланти: отримати нові знання та навички з вокалу, хореографії й акторської майстерності.

За написання авторських пісень для шістки фіналістів, відібраних за результатами навчання у "зірковій школі", цьогоріч відповідатимуть музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова та сонграйтер Євген Тріплов, за візуальну складову Нацвідбору та сценічні постановки учасників — режисер і креативний продюсер Євген Кот.

Фінал національного відбору на Дитяче Євробачення – 2024 відбудеться у вересні в форматі телевізійного концерту.



