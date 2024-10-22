Оприлюднили рекап пісень учасників Дитячого Євробачення - 2024

Відео оприлюднили на офіційному YouTube-каналі Дитячого Євробачення.

22-й Дитячий пісенний конкурс "Євробачення" цьогоріч уперше в історії пройде в Іспанії. Фінал відбудеться 16 листопада на арені Caja Mágica в Мадриді, попри те, що пріоритетне право на проведення конкурсу мала Франція після перемоги Зої Клозюр на конкурсі 2023 року.

Учасники виступатимуть у такому порядку:

Італія: Simone Grande - Pigiama Party

Естонія: ANNABELLE - Tänavad

Албанія: Nikol Çabeli - Vallëzoj

Вірменія: Leo - Cosmic Friend

Кіпр: Maria Pissarides - Crystal Waters

Франція: Titouan - Comme ci comme ça

Північна Македонія: Ana & Aleksej - Marathon

Польща: Dominik Arim - All Together

Грузія: Andria Putkaradze - To My Mom

Іспанія: Chloe DelaRosa - Como La Lola

Німеччина: Bjarne - Save The Best For Us

Нідерланди: Stay Tuned - Music

Сан-Марино: Idols SM - Come Noi

Україна: Artem Kotenko - HEAR ME NOW

Португалія: Victoria Nicole - Esperança

Ірландія: Enya Cox Dempsey - Le Chéile

Мальта: Ramires Sciberras - Stilla Ċkejkna