Оприлюднили рекап пісень учасників Дитячого Євробачення - 2024
Зʼявився рекап-ролик з кількасекундними уривками пісень усіх 17 учасників Дитячого Євробачення, які 16 листопада змагатимуться за перемогу в Іспанії
Відео оприлюднили на офіційному YouTube-каналі Дитячого Євробачення.
22-й Дитячий пісенний конкурс "Євробачення" цьогоріч уперше в історії пройде в Іспанії. Фінал відбудеться 16 листопада на арені Caja Mágica в Мадриді, попри те, що пріоритетне право на проведення конкурсу мала Франція після перемоги Зої Клозюр на конкурсі 2023 року.
Учасники виступатимуть у такому порядку:
- Італія: Simone Grande - Pigiama Party
- Естонія: ANNABELLE - Tänavad
- Албанія: Nikol Çabeli - Vallëzoj
- Вірменія: Leo - Cosmic Friend
- Кіпр: Maria Pissarides - Crystal Waters
- Франція: Titouan - Comme ci comme ça
- Північна Македонія: Ana & Aleksej - Marathon
- Польща: Dominik Arim - All Together
- Грузія: Andria Putkaradze - To My Mom
- Іспанія: Chloe DelaRosa - Como La Lola
- Німеччина: Bjarne - Save The Best For Us
- Нідерланди: Stay Tuned - Music
- Сан-Марино: Idols SM - Come Noi
- Україна: Artem Kotenko - HEAR ME NOW
- Португалія: Victoria Nicole - Esperança
- Ірландія: Enya Cox Dempsey - Le Chéile
- Мальта: Ramires Sciberras - Stilla Ċkejkna
- Україну на Дитячому Євробаченні - 2024 представлятиме 12-річний Артем Котенко. Пісня 12-річного Артема присвячена темі дому як місця сили та теплих почуттів. У ній йдеться про те, як важливо мати простір, що дарує затишок і безпеку, особливо для українців, які втратили свої домівки або змушені були їх покинути через війну. Конкурсну заявку для Артема написала музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова.
- Цього року кількість заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення встановила рекорд. Загалом надійшло 309 заявок, з них 272 були від сольних виконавців. Серед них відібрали лонгліст з 15 артистів для участі в літній "зірковій школі". За результатами вокальних прослуховувань та іспиту з хореографії зіркові наставники TAYANNA, Michelle Andrade та Євген Хмара разом із командою Нацвідбору – музичною продюсеркою Світланою Тарабаровою, сонграйтером Євгеном Тріпловим та креативним продюсером Євгеном Котом – вибрали шістьох фіналістів.
- Актуальне
- Важливе