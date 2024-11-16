Естонія оголосила про новий пакет допомоги Україні: що до нього входить

Про це інформує міністерство оборони Естонії.

"Незабаром виповниться 1000 днів відтоді, як Україні вдалося захистити свою свободу від агресора, сили якого переважають. Україна і надалі потребуватиме допомоги Естонії та вільного світу, щоб захистити себе.

Цей пакет допомоги був зібраний з резервів наших Сил оборони, враховуючи потреби України, але при цьому таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії", - підкреслив він.

До складу нового пакета допомоги увійшли військові кораблі, обладнання для спостереження, приціли, балістичні ракети та різні види боєприпасів тощо.

Певкур анонсував також майбутню щорічну програму підтримки естонських оборонних компаній, яка надасть Україні можливість отримувати допомогу у виробництві продукції вітчизняної оборонної промисловості.

"Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії", - пояснив очільник міноборони Естонії.