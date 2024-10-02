Естонія розглядає відправлення своїх військових в Україну для небойових завдань, - глава міноборони Певкур

Про це заявив естонський міністр оборони Ханно Певкур Polskie Radio.

"Наразі ми не ухвалили конкретного рішення. Перш за все, ми мали б гарантувати безпеку наших інструкторів... Якби в нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян", - сказав він.

За словами Певкура, в разі позитивного рішення військові його країни виконували б небойові завдання.

Водночас міністр оборони підкреслив, що рішення про введення солдат в Україну має ухвалювати консенсус держав НАТО.

"Треба враховувати всі деталі: заходи захисту сил, а також логістику. Тому зараз ми продовжуємо навчання в Польщі та Великій Британії. Подивимось, як розвиватиметься ця тема", - пояснив Певкур.