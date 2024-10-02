Естонія розглядає відправлення своїх військових в Україну для небойових завдань, - глава міноборони Певкур
Уряд Естонії обговорював можливість введення своїх військ на територію заходу України для виконання небойових завдань. Однак наразі немає конкретного рішення
Про це заявив естонський міністр оборони Ханно Певкур Polskie Radio.
"Наразі ми не ухвалили конкретного рішення. Перш за все, ми мали б гарантувати безпеку наших інструкторів... Якби в нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для росіян", - сказав він.
За словами Певкура, в разі позитивного рішення військові його країни виконували б небойові завдання.
Водночас міністр оборони підкреслив, що рішення про введення солдат в Україну має ухвалювати консенсус держав НАТО.
"Треба враховувати всі деталі: заходи захисту сил, а також логістику. Тому зараз ми продовжуємо навчання в Польщі та Великій Британії. Подивимось, як розвиватиметься ця тема", - пояснив Певкур.
- 13 травня повідомлялось, що уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки військ в Україну, аби естонські військові взяли на себе тилові роботи на заході України.
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