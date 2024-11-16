Держава займеться політикою пам'яті про Героїв війни з Росією, - Зеленський

Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

"Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості - пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада - не тільки Міністерство ветеранів, різні урядовці", - сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості прийняття конкретних рішень в питаннях пам'яті про війну і подвиг українського народу та конкретних пропозицій на післявоєнний час для українських воїнів.

"І це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємопов'язаний із Планом перемоги, який ми представили партнерам і який може бути реалізований саме партнерами. Українці щодня доводять своєю сміливістю та стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні й від партнерів", - додав президент.