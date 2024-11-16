Держава займеться політикою пам'яті про Героїв війни з Росією, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внутрішній План стійкості міститиме пункт про політику героїв
Про це президент заявив у вечірньому зверненні.
"Провів сьогодні ще одну нараду з підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості - пункт про політику героїв. Доволі широка була нарада - не тільки Міністерство ветеранів, різні урядовці", - сказав Зеленський.
Він наголосив на важливості прийняття конкретних рішень в питаннях пам'яті про війну і подвиг українського народу та конкретних пропозицій на післявоєнний час для українських воїнів.
"І це лише один з багатьох аспектів, у яких внутрішній План стійкості України взаємопов'язаний із Планом перемоги, який ми представили партнерам і який може бути реалізований саме партнерами. Українці щодня доводять своєю сміливістю та стійкістю, що можуть зупинити Росію. Сміливість і стійкість потрібні й від партнерів", - додав президент.
- 14 листопада Володимир Зеленський розповів, що триває робота над внутрішнім Планом стійкості: вже є напрацювання щодо пунктів, які стосуються культури, безпеки й енергетики.
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