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Культура, безпека й енергетика: Зеленський розповів про роботу над внутрішнім Планом стійкості України

Ольга Бабишена
14 листопада, 2024 четвер
20:43
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що триває робота над внутрішнім Планом стійкості: вже є напрацювання щодо пунктів, які стосуються культури, безпеки й енергетики

Зміст

Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні 14 листопада. 

За його словами, сьогодні було опрацьовано кілька пунктів Плану. Йдеться, зокрема, про культурний суверенітет, культурну спадщину, сучасну культуру і культурну дипломатію. Зеленський також наголосив на необхідності створення українського контенту та об’єднання заради цього культурної спільноти в Україні. 

"Це частина нашої сили та елемент гарантування зв’язків України з глобальним світом. Бувають речі, які не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір. Але емоції роблять це. Мистецтво це робить. Культура загалом – це інструмент, який працює однаково заради людяності в різних частинах світу. Ми маємо приділити цьому значно більше державної уваги, і це буде", - сказав він. 

Також опрацювали пункт внутрішнього Плану щодо безпеки. Зеленський вказав, що безпечний простір необхідний усім, МВС та СБУ вже мають напрацювання щодо цього. Крім того, провели роботу над пунктами, які стосуються енергетики та зброї. 

"Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня, і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками. Покроково. Те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги", - підсумував президент.

Ситуація на фронті

Зеленський також розповів, що 14 листопада заслухав доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на фронті. 

"Не тільки Донеччина – ще Куп’янський напрямок, наші воїни там спрацювали дуже ефективно. Я вдячний усім за стійкість. Південні напрямки. Курська операція. Пишаюся всіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції та забезпечує Україні можливість переконувати світ. Переконувати, що люди мають виграти. Саме те, заради чого б’ється Україна", - сказав президент. 

  • Раніше на саміті Україна - Північна Європа Зеленський повідомив, що зважаючи на ризики згортання підтримки США, Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе. 
Теги:
Новини
Культура
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Олександр Сирський
Енергетика
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