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Зеленський прокоментував небезпеку згортання США підтримки України в разі перемоги Трампа

Ксенія Золотова
28 жовтня, 2024 понедiлок
21:35
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення підтримки США України стане програшем Заходу перед Путіним, а, на його думку, кандидат у президенти США республіканець Дональд Трамп не хоче програти

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Про це він сказав на пресконференції на саміті Україна - Північна Європа.

На запитання, чи зможе Україна вижити, якщо США, зокрема Дональд Трамп, якщо стане президентом, припинять підтримку країни, Зеленський зауважив, що не чув таких наративів від Трампа. 

Утім він зазначив, що неможливо точно знати, що буде, тому існують ризики.

За словами президента, найбільший ризик буде, якщо політика США зміниться. 

"Навіть між нами ми не можемо сказати хто буде президентом, і не лише від президентської волі це часом залежить. Ми розраховуємо на двосторонню підтримку в конгресі. Безумовно, йдеться не про підтримку України, просто я гадаю, що це буде велика перемога Путіна і великий програш Заходу, демократії і свободи, якщо це станеться", - відповів Зеленський.

Він заявив, що не певен, що Трамп, якщо він стане президентом, дійсно захоче програти. 

"Програти - в сенсі припинити підтримку України. Але я згоден, що ризики є, саме тому Україна має власний внутрішній план, як зміцнити себе. Це буде надзвичайно складно, але не забуваймо: Європа - це теж Європа", - резюмував лідер України.

  • Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 жовтня, прибув із робочим візитом до Ісландії. Він візьме участь у четвертому саміті Україна - Північна Європа. Президент також провів зустріч із прем’єр-міністром Б’ярні Бенедіктссоном.
Теги:
Новини
вибори президента
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
вибори у США
США
допомога США Україні
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