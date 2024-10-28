Зеленський прибув до Ісландії на саміт Україна - Північна Європа

Про це він написав у Telegram.

Володимир Зеленський під час свого першого візиту до Ісландії проведе двосторонні переговори з учасниками саміту Україна - Північна Європа: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Також Зеленський анонсував зустріч із президентом і представниками парламенту Ісландії. Лідер України візьме участь у засіданні Північної ради.

"Говоритимемо про підтримку Плану перемоги та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів", - заявив Зеленський.