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Патрулював район, де знаходять кабелі для передачі електроенергії та інтернету: російський шпигунський корабель вивели з Ірландського моря

Марія Науменко
16 листопада, 2024 субота
15:34
Світ

Ірландські ВМС вивели з виключної економічної зони країни російське розвідувальне судно "Янтар", яке патрулювало район, де знаходяться критично важливі підводні трубопроводи та кабелі для передачі електроенергії та інтернету

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з повідомленнями норвезьких, американських, французьких і британських військово-морських і протиповітряних служб, корабель був помічений у четвер, 14 листопада, на сході від Дубліна і південному заході від острова Мен. 

У п'ятницю близько 03:00 корабель ВМС Ірландії "Джеймс Джойс" вивів його з ірландської виключної економічної зони (ВЕЗ), а військово-повітряні сили продовжували стежити за його пересуванням у південному напрямі.

Його присутність викликала стурбованість щодо безпеки критичної інфраструктури, включаючи кабелі, що з'єднують Ірландію та Велику Британію і забезпечують глобальний інтернет-трафік для таких компаній як Google та Microsoft.

Подія сталася на тлі посилення активності російських суден біля берегів Великої Британії, включаючи спостереження за російським розвідувальним літаком поблизу британського повітряного простору. Експерти пов'язують дії Росії з можливим збором розвідданих та демонстрацією сили, вказуючи на подібні інциденти, як ймовірна диверсія на "Північному потоці".

"Ми знову бачимо, як російський флот промацує оборону Західної Європи. Це ще один тривожний сигнал - який нам не потрібен - про те, що Ірландії необхідно посилити свої військово-морські можливості та поглибити партнерство з морської безпеки в Європі", - зазначив Едвард Берк, доцент історії війни в Університетському коледжі Дубліна.

Довідково: "Янтар" офіційно класифікується як допоміжне загальне океанографічне дослідницьке судно з можливостями підводного порятунку. Він підпорядковується міністерству оборони Росії й не входить до складу військово-морського флоту.

Згідно з розвідувальними даними з відкритих джерел, аналітики Navy Lookout неодноразово бачили, як цей корабель працює поблизу інфраструктури морського дна. Аналітики заявили, що місія корабля "ймовірно, більше стосується стратегічної сигналізації та збору розвідувальних даних", ніж диверсій.

  • Під час патрулювання навколо Алеутських островів Аляски у серпні катер берегової охорони США виявив російське судно в міжнародних водах, але в межах виключної економічної зони Штатів.
Теги:
Новини
Росія
корабель
Ірландія
втручання Росії
Велика Британiя
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