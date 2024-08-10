Берегова охорона США виявила військовий корабель РФ біля островів Аляски

Про це пише АР, посилаючись на заяву американської берегової охорони.

Зазначається, що екіпаж катера берегової охорони США Alex Haley виявив судно ще у понеділок приблизно за 48 км на південний схід від перевалу Амукта.

Екіпаж вертольота з авіабази берегової охорони Кадьяк також помітив судно.

У заяві йдеться, що судно "здійснювало транзит у міжнародних водах, але все ще перебувало у виключній економічній зоні США". Корабель берегової охорони не виходив на зв'язок з російським кораблем, але слідував за ним, коли той рухався на схід.

"Ми зустріли присутність присутністю, щоб забезпечити відсутність порушень інтересів США в морському середовищі навколо Аляски", - сказав капітан судна Alex Haley Стівен Болдовскі.