Берегова охорона США виявила військовий корабель РФ біля островів Аляски
Під час патрулювання навколо Алеутських островів Аляски катер берегової охорони США виявив російське судно в міжнародних водах, але в межах виключної економічної зони Штатів
Про це пише АР, посилаючись на заяву американської берегової охорони.
Зазначається, що екіпаж катера берегової охорони США Alex Haley виявив судно ще у понеділок приблизно за 48 км на південний схід від перевалу Амукта.
Екіпаж вертольота з авіабази берегової охорони Кадьяк також помітив судно.
У заяві йдеться, що судно "здійснювало транзит у міжнародних водах, але все ще перебувало у виключній економічній зоні США". Корабель берегової охорони не виходив на зв'язок з російським кораблем, але слідував за ним, коли той рухався на схід.
"Ми зустріли присутність присутністю, щоб забезпечити відсутність порушень інтересів США в морському середовищі навколо Аляски", - сказав капітан судна Alex Haley Стівен Болдовскі.
- 10 серпня винищувачі військово-повітряних сил Німеччини та Швеції підіймались у повітря для перехоплення російського літака над Балтійським морем.
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