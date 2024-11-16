"Через загрозу нацбезпеці": у Росії обмежать тимчасове перебування українців у РФ до кінця березня 2025-го

Про це пише Astra, з посиланням на документ МВС РФ.

Так, для того, щоб отримати право на роботу в Росії після 31 березня 2025 року українці повинні до цієї дати звернутися до територіальних органів МВС для видачі патенту.

У виданні зазначили, що раніше очільник Кремля Володимир Путін дозволив українцям працювати та перебувати в Росії без спеціальних документів, але після фотографування, проведення дактилоскопії та медосвідчення. Однак зараз влада вважає, що такий порядок "загрожує національній безпеці РФ".

"Більшість громадян України, тривалий час перебуваючи в Росії, досі свого правового становища не врегулювали, що свідчить про їхнє небажання мати стійкий правовий зв'язок із Росією, відсутність у них зацікавленості в легальному становищі на її території, що створює загрозу національній і громадській безпеці", - йдеться в пояснювальній записці до нового документа.