На територію РФ із ТОТ України заборонили в'їзд без російського паспорта, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко поділився інформацією про жорсткі обмеження, які російські окупанти запровадили щодо українців без паспорта РФ
Про це Петро Андрющенко пише у Telegram.
"З вчорашнього дня почала діяти заборона на в’їзд на територію Росії з Маріуполя, окупованих частин Запорізької та Херсонської областей для громадян, яки не мають чинного паспорта громадянина РФ. Офіційна відповідь на відмову у в'їзді: "Ви несете загрозу", - розповів Андрющенко.
Радник міського голови Маріуполя звернув увагу, що ситуація особливо критична для українців, які повернулись на тимчасово окуповані території, щоб спробувати переоформити нерухомість.
"Що далі? Далі або отримувати російський паспорт, або депортація. Як, куди та коли буде відбудуватися депортація - невідомо. Жодних окремих роз’яснень від ФСБ не надійшло. Проте, це питання часу. Що далі? Або люди підуть за роспаспортом та у підсумку зустрінуть зиму в Маріуполі, Бердянську і далі по списку. Тому, що його отримання триває до 3 місяців. Плюс - посилена фільтрація та перевірки. Тут взагалі рулетка. Або людей депортують. І це точно не буде в цивілізований спосіб з дотриманням гуманітарних норм права.", - пише Андрющенко.
Українцям радять терміново їхати з окупації. За інформацією джерел, ще існує можливість виїхати через Крим або північ Донецької області на територію РФ.
- 4 жовтня стало відомо, що російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі заборонили поховання на найбільшому Старокримському кладовищі.
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