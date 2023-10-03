Маккарті відправили у відставку з посади спікера Палати представників США
Палата представників усунула Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США
Про це повідомляє CNN.
За відставку Маккарті проголосували 216 конгресменів, проти — 210.
З ініціативою його відставки виступив республіканець Метт Гетц, який звинуватив спікера в тому, що він пішов на компроміс з демократами та забезпечив ухвалення 45-денного бюджету, щоб уникнути "шатдауну" — припинення роботи федерального уряду.
Крім цього Гетц заявив, що Маккарті, який також є членом Республіканської партії, нібито уклав з президентом США Джо Байденом "таємну угоду" щодо фінансування України.
Це перший в історії США випадок відставки спікера Палати представників. Востаннє таку спробу конгресмени робили у 1910 році, але вона зазнала невдачі.
Кевіна Маккарті обрали спікером 7 січня 2023 року.
- 30 вересня Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну.
- 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду на 45 діб схвалений Сенатом та Палатою представників. Перед підписанням голова Білого дому виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
- Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що ухвалення у США проєкту тимчасового бюджету не загрожує поставкам зброї й обладнання, які ухвалені раніше.
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