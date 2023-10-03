Маккарті відправили у відставку з посади спікера Палати представників США

Про це повідомляє CNN.

За відставку Маккарті проголосували 216 конгресменів, проти — 210.

З ініціативою його відставки виступив республіканець Метт Гетц, який звинуватив спікера в тому, що він пішов на компроміс з демократами та забезпечив ухвалення 45-денного бюджету, щоб уникнути "шатдауну" — припинення роботи федерального уряду.

Крім цього Гетц заявив, що Маккарті, який також є членом Республіканської партії, нібито уклав з президентом США Джо Байденом "таємну угоду" щодо фінансування України.

Це перший в історії США випадок відставки спікера Палати представників. Востаннє таку спробу конгресмени робили у 1910 році, але вона зазнала невдачі.

Кевіна Маккарті обрали спікером 7 січня 2023 року.