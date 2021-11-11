Названо новий побічний ефект вакцини Johnson & Johnson: рідкісний тип запалення хребта
У четвер, 11 листопада, Європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) рекомендував додати до списку можливих побічних ефектів однодозової антиковідної вакцини Johnson & Johnson поперечний мієліт
Про це повідомляє Reuters.
Це рідкісне, але серйозне захворювання, під час якого виникає запалення у різних частинах тіла - у серці, легенях, нирках, мозку та в інших органах.
Повідомлення про цей побічний ефект стало причиною зупинки на ранніх стадіях випробувань вакцин Johnson & Johnson та Moderna, які виготовляють за схожою технологією.
Також зазначається, що Європейське агентство з лікарських засобів вивчає повідомлення про шість випадків синдрому капілярного витоку, які зафіксовано після введення вакцини Moderna. Поки що остаточно не встановлено взаємозв'язок між цим рідкісним захворюванням і вакциною.
Виробники вакцин J&J і Moderna поки що не прокоментували цю інформацію.
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