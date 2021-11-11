Названо новий побічний ефект вакцини Johnson & Johnson: рідкісний тип запалення хребта

Про це повідомляє Reuters.



Це рідкісне, але серйозне захворювання, під час якого виникає запалення у різних частинах тіла - у серці, легенях, нирках, мозку та в інших органах.



Повідомлення про цей побічний ефект стало причиною зупинки на ранніх стадіях випробувань вакцин Johnson & Johnson та Moderna, які виготовляють за схожою технологією.



Також зазначається, що Європейське агентство з лікарських засобів вивчає повідомлення про шість випадків синдрому капілярного витоку, які зафіксовано після введення вакцини Moderna. Поки що остаточно не встановлено взаємозв'язок між цим рідкісним захворюванням і вакциною.



Виробники вакцин J&J і Moderna поки що не прокоментували цю інформацію.



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