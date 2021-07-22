НБУ підвищив облікову ставку до 8% річних
Правління Національного банку України (НБУ) підвищило облікову ставку до 8% з 7,5% річних
Про це голова НБУ Кирило Шевченко повідомив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних", - сказав Шевченко.
За його словами, в умовах суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску таке підвищення є необхідним для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань.
- Нагадаємо, у червні НБУ зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних.
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