НБУ підвищив облікову ставку до 8% річних

Про це голова НБУ Кирило Шевченко повідомив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних", - сказав Шевченко.



За його словами, в умовах суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску таке підвищення є необхідним для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань.

Нагадаємо, у червні НБУ зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних.