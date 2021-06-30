НБУ розширив можливості використання платіжних карток для бізнесу
Національний банк розширив можливості використання корпоративних платіжних карток з метою їх популяризації серед бізнесу
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, регулятор осучаснив порядок випуску корпоративних платіжних карток і здійснення операцій з їх використанням.
Зокрема, для популяризації використання платіжних карток НБУ надав право бізнесу самостійно визначати осіб, які мають право користуватися такою карткою, а також розмежував відповідальність суб'єкта господарювання та держателя корпоративної картки.
Крім того, НБУ спростив отримання платіжної картки довіреною особою чи представником фізичної особи-власника рахунку. Також регулятор визначив, що переказ, ініційований з використанням платіжної картки, є безготівковим розрахунком.
У пресслужбі зазначили, що ці норми сприятимуть ширшому використанню корпоративних платіжних карток та збільшенню обсягів безготівкових розрахунків.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе