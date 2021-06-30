НБУ розширив можливості використання платіжних карток для бізнесу

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, регулятор осучаснив порядок випуску корпоративних платіжних карток і здійснення операцій з їх використанням.



Зокрема, для популяризації використання платіжних карток НБУ надав право бізнесу самостійно визначати осіб, які мають право користуватися такою карткою, а також розмежував відповідальність суб'єкта господарювання та держателя корпоративної картки.



Крім того, НБУ спростив отримання платіжної картки довіреною особою чи представником фізичної особи-власника рахунку. Також регулятор визначив, що переказ, ініційований з використанням платіжної картки, є безготівковим розрахунком.



У пресслужбі зазначили, що ці норми сприятимуть ширшому використанню корпоративних платіжних карток та збільшенню обсягів безготівкових розрахунків.



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