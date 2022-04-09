НБУ триматиме курс долара на одному рівні до кінця воєнного стану
Національний банк України триматиме офіційний курс на рівні 29,25 грн за долар
Про це повідомив заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук в ефірі телемарфону, передає ЕП.
За його словами, курс планують фіксувати до закінчення воєнного стану.
"А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Але цей перехід відновлення валютної політики Нацбанку буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь", - заявив Ніколайчук.
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