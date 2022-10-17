НБУ випустив пам'ятну монету на честь української оперної співачки Соломії Крушельницької
До 150-ліття української оперної співачки Соломії Крушельницької Національний банк України випустив пам'ятну монету
Про це інформує в фейсбуці Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.
"Національний банк України випустив сувенірну монету до 150-ліття Соломії Крушельницької", - йдеться в заяві пресслужби.
Повідомляється, що пам'ятну монету номіналом 2 гривні можна буде придбати з 19 жовтня.
На аверсі монети зображена співачка в сценічному образі Аїди, поблизу стилізованої куліси прикрашеної декоративним орнаментом.
"На реверсі – портрет Соломії Крушельницької, праворуч від якого – стилізоване крило метелика, що символізує один з найвідоміших образів співачки в опері "Мадам Баттерфляй", - додають у відомстві.
- Раніше повідомлялося, що Національний банк України вирішив вшанувати 150-ліття видатної оперної співачки Соломії Крушельницької випуском спеціальної ювілейної монети.
- 23 вересня Україна відзначила уродини видатної українки, львів’янки, володарки унікального лірико-драматичного сопрано діапазоном майже в три октави Соломії Крушельницької.
- До 150-річчя Соломії Крушельницької створили сайт про її життя.
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