НБУ закликав виключити Росію з країн-членів міжнародної групи FATF

Про це інформують на сайті Національного банку України з посиланням на звернення до FATF за підписом голови НБУ Андрія Пишного.

"Членство держави-терориста у FATF ставить під сумнів репутацію цієї організації, створеної на основі принципів міжнародного співробітництва та взаємної довіри. Неможливо вести діалог, заснований на довірі та взаємній повазі до міжнародного права та Стандартів FATF, з державою-терористом. Ведення діалогу можливе лише після того, як вона припинить фінансування тероризму та погрози щодо застосування зброї масового знищення", – наголошують в НБУ.

Національний банк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей із закликом на наступному Пленарному засіданні 18-21 жовтня розглянути питання та прийняти рішення про виключення Російської Федерації з-поміж країн-членів FATF та позбавити її статусу спостерігача в цих органах, а також включення РФ до чорного списку FATF.

"Сьогодні весь світ має беззаперечні докази, що чинний російський режим зневажає та порушує будь-які міжнародно визнані принципи та зобов’язання задля досягнення своїх злочинних цілей. Зокрема, про це було наголошено у спільній заяві лідерів країн Великої сімки від 11 жовтня 2022 року. Попри міжнародні санкції, РФ продовжує співпрацювати з юрисдикціями, включеними до чорного списку FATF, а також із терористичними організаціями", – йдеться у повідомленні.

У НБУ наголосили, що повне виключення Росії з-поміж країн-членів FATF є найпринциповішим, адекватним і вчасним кроком: "Неприпустимим є затягування та зняття з порядку денного питання щодо внесення РФ до "чорного списку FATF" шляхом використання формальних процедурних аргументів та інших можливостей".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав внести Росію в чорний список організації Financial Action Task Force ще у березні.